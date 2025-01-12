Ayakta tedavide geçici iş göremezlik ödeneği 577 TL

Her yıl yüzbinlerce iş kazası gerçekleşirken, binlerce çalışan yaralanıyor veya hayatını kaybediyor. Peki, iş kazası geçiren bir çalışan ne yapmalı? Hastane masraflarını kim öder? En düşük ve en yüksek idari para cezası ne? Geçici iş göremezlik ödeneği 2025'te ne kadar oldu? İş kazalarına ilişkin akla gelebilecek her konuyu İŞ'İN DOĞRUSU'nda mercek altına aldık...

İş kazası geçiren kişi ne yapmalı?

Kazayı geçiren sigortalı çalışanın, durumdan işverenini haberdar etmesi ve işverenin kolluk kuvvetlerine ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na(SGK) olayı üç iş günü içinde bildirmesi gerekiyor. Sigortalı kendi adına ve hesabına çalışıyorsa kendisinin iş kazası bildirimi yapmalı. SGK'ya bildirim sonrası olayın iş kazası olup olmadığı tespit edilir.

İş kazası geçiren işçinin hakları nelerdir?

İş kazası geçiren işçiye, geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Meslekte kazanma gücünü en az yüzde 10 oranında kaybeden sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanır. Ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanır. Gelir bağlanmış olanın kız çocuklarına evlenme ödeneği verilir. Ölen sigortalı için cenaze ödeneği ödenir.

İş kazası hastane masraflarını kim öder?

İşveren, iş kazasına uğrayan işçisinin sağlık durumunun gerektirdiği sağlık hizmetlerini derhal sağlamakla yükümlüdür. Bu amaçla işveren tarafından yapılan ve belgelere dayanan sağlık hizmeti giderleri SGK tarafından karşılanır.

SGK Geçici İş Göremezlik Ödeneği nedir?

Sigortalı, iş kazası sonucu geçici olarak çalışamadığı için aylık ya da haftalık kazancında gelir kaybı yaşar. Bu gelir kaybının telafisi ise geçici iş göremezlik ödeneği ile sağlanmakta. Bildirimden sonra SGK tarafından ödenek hesaplanarak kişinin hesabına gönderilir. 2025 yılında ödenecek en düşük günlük geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde 433,43 TL, ayakta tedavilerde 577,90 TL'dir.

İş kazası para ve diğer cezaları ne kadar?

İş kazasının olayın meydana geldiği tarihi takip eden 3 iş günü içinde SGK'ya bildirilmemesi halinde, mevzuata göre idari para cezası uygulanıyor. İdari para cezası tutarı, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sigortalı sayısına göre değişiyor. Genel olarak 2025 yılı için en düşük idari para cezası, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmeyen çalışan başına 7.156 TL uygulanır. En yüksek idari para cezası ise 4.257.477 TL ile büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerlerinin; güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığın incelemesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmesi, durdurulan işyerinde faaliyete devam etmesi, işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmesi fiillerine yönelik verilir.

İş güvenliği tedbiri almayana ne kadar ceza kesilir?

"İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak" fiiline yönelik 2025 yılı için en düşük idari para cezası 35.416 TL, en yüksek ise 106.248 TL olarak uygulanacak.

Kaç kategoride ceza işlemi uygulanır?

Çalışan sayısı 10 kişiden az olan işyerleri 3 kategoriye ayrılarak ceza işlemi uygulanır. "İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak" fiiline yönelik olarak; Az Tehlikeli İşyerlerinde: 35.416 TL; Tehlikeli İşyerlerinde (yüzde 25 artırılarak): 44.270 TL; Çok Tehlikeli İşyerlerinde (yüzde 50 artırılarak): 53.124 TL ceza kesilir. Çalışan sayısı 10 kişiden 49 kişiye kadar olan işyerlerinde ise Az Tehlikeli İşyerlerinde: 35.416 TL; Tehlikeli İşyerlerinde (yüzde 50 artırılarak): 53.124 TL; Çok Tehlikeli İşyerlerinde (yüzde 100 artırılarak): 70.832 TL uygulanır. Çalışan sayısı 50 kişiden fazla olan işyerlerinde de Az Tehlikeli İşyerlerinde (yüzde 50 artırılarak): 53.124 TL; Tehlikeli İşyerlerinde (yüzde 100 artırılarak): 70.832 TL; Çok Tehlikeli İşyerlerinde: (yüzde 200 artırılarak): 106.248 TL olarak işverenden tahsil edilir.

Sürekli iş gücü kaybında maaş nedir?

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından yapılan sürekli ödeme "sürekli iş göremezlik geliri" olarak tanımlanıyor. Sürekli iş göremezlik geliri sigortalının; yüzde 100 oranında iş göremezliği halinde; günlük kazanç 866,85 TL olarak uygulanır. Sürekli İş göremezlik derecesi yüzde 50 ise 9.101,92 TL ödeme yapılır. İş kazası sonucu ölüm durumunda ise; sigortalıya 18.203,85 TL gelir ödemesi yapılır. Bu gelirler mevzuat doğrultusunda hak sahiplerine hisseleri oranında paylaştırılır.