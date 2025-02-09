Ayda 14 gün katıl 182 bin TL kazan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere müjdesini verdiği İŞKUR Gençlik Programı, kamu üniversitelerinde eğitim alan öğrencilere "hem okuma hem kazanç sağlama" fırsatı sunuyor. Programla gençlere üniversitede okudukları dönemde, çalışma hayatına katılmalarında en büyük bariyerlerden biri olan tecrübe eksikliği ortadan kaldırılacak. Gençlere mülakat teknikleri, CV hazırlama, ir arama motivasyonu kazandırılacak. Programa, İŞKUR Gençlik Platformu ya da İŞKUR Mobil uygulaması üzerinden bu hafta içinde başvurular alınacak. Kısmi ve esnek çalışma olarak düzenlenen programa haftada 3 güne kadar ve günlük 7.5 saatlik aktif katılım sağlanacak. Katılanlara her bir gün için 1.083 TL ödeme yapılacak. Bir öğrenci programa ayda 5 gün katılırsa 5 bin 415 TL, 14 gün katılırsa 15 bin 162 TL gelir elde edecek. Bu amaçla sadece 2025 yılında 36.4 milyar TL'ye kadar kaynak harcaması yapılacak. Program süresince öğrencilerin genel sağlık sigortası (GSS) ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri karşılanacak. Programdan kamu üniversitelerinin ön lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilecek. İŞKUR Gençlik Programı'nın detaylarını mercek altına aldık...

İŞKUR Gençlik Programı nedir?

Devlet üniversiteleri ile iş birliğiyle kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programıdır.

Gençlik Programı'nın amacı ne?

Programla gençlere üniversitede okudukları dönemde deneyim kazandırılması amaçlanıyor. Gençlerin istihdam piyasalarına girdiklerinde daha hazırlıklı olmaları için dersler verilecek. Mülakat teknikleri, CV hazırlama, iş arama motivasyonu, halkla ilişkiler, finansal okuryazarlığı gibi temel dersler bu eğitim kapsamında olacak. Gençlere birçok alanda çalışma alışkanlığı ve disiplini kazandırılacak. Böylece gençlerin çalışma hayatına katılmalarında en büyük bariyerlerden biri olan tecrübe eksikliği ortadan kaldırılacak. Öğrenciler üniversitede okurken aynı zamanda üniversitelerde ve istedikleri alanlarda çalışabilecekler.

 Başvuru nasıl ve ne zaman yapılacak?

Gençler, programa İŞKUR Gençlik Platformu ya da İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden başvuru yapabilecek. Programa başvurular bu hafta İŞKUR tarafından alınmaya başlayacak. Her öğrenci yalnızca kendi üniversitesindeki programlara başvurabilecek.

Hangi çalışma modeli uygulanacak?

Kısmi ve esnek çalışma olarak düzenlenen programa, haftada 3 güne kadar aktif katılım sağlanabilecek. Günlük 7.5 saat çalışma yapılabilecek. Böylece öğrenciler eğitimlerinden geri kalmadan iş tecrübesi kazanabilecek.

Gençlere ne kadar ödeme yapılacak?

Programlarda katılımcılara her bir gün için 1.083 TL ödeme yapılacak. Öğrencilerin programa ayda 5 gün katılmaları halinde yaklaşık 5 bin 415 lira, 14 gün çalışmaları halinde ise yaklaşık 15 bin 162 lira gelir desteği verilecek.

Programın yıllık maliyet analizi ne?

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında değişik maliyet projeksiyonları yapılıyor. Bir öğrenciye ayda sadece 5 gün çalışması halinde yılda 60 güne karşılık 64 bin 980 TL ödeme söz konusu olacak. 2025 yılında 200 bin öğrencinin bu kriterler ekseninde programdan aynı şekilde yararlandığı varsayıldığında yıllık 12 milyar TL kaynak harcaması yapılmış olacak. Bir öğrencinin ayda 14 gün çalışması halinde ise yılda 168 gün hizmeti ve 181 bin 944 TL gelir kazancı olacak. Bu projeksiyona göre yıl içinde 200 bin öğrenci için toplam 36 milyar 388 milyon 800 bin TL ödeme yapılacak. Program 4 yıl boyunca sürdürülecek. Bu kapsamda öğrencilere yapılacak ödeme miktarları enflasyon hedefi, asgari ücrete yapılacak artışlar doğrultusunda arttırılacak.

 Programa katılan öğrenciler sigorta yapılacak mı?

Program süresince öğrencilerin genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri karşılanacak. Katılanların program esnasında başka bir işte sigortalı olmalarının önünde bir engel de bulunmuyor.

Kimler başvurabilecek?

İŞKUR Gençlik Programı'na aynı adreste hane geliri 3 asgari ücretin yani 66 bin 312 TL'nin altında olan öğrenciler başvurabilecek. Başvuru tarihinden geriye dönük son bir ay uzun vade sigorta kollarından bildirimi yapılmamış olanlar ve bu şartı programa başlama tarihinde de sağlayanlar katılabilecek. Katılımcılara iş gücü deneyimi ve gelir desteği sağlayacak programdan kamu üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilecek. Programdan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilecek. Özellikle üniversite öğrencisi olup aile geliri yetersiz öğrenciler rektörlükler tarafından bu programdan faydalandırılacak.



HANGI ALANLARDA UYGULANACAK?

Program, ağaçlandırma ve peyzaj düzenleme, geri dönüşüm, atık yönetimi, sıfır atık projeleri ve doğal yaşam alanlarının restorasyonu, enerji verimliliği, yağmur suyu hasadı, engelsiz kampüs uygulamaları, kampüs altyapı ve bakım faaliyetlerinin desteklenmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi, akademik ve idari destek faaliyetleri, toplumsal hizmet ve işbirliği, öğrenci gelişim ve uyum faaliyetlerinin desteklenmesi, dijital dönüşüm inovasyon faaliyetleri, girişimcilik ekosistemi faaliyetlerinin desteklenmesi alanlarında uygulanabilecek.



KAÇ ÖĞRENCİ YARARLANACAK?

Programdan 2025 yılında 200 bin öğrenci yararlandırılacak. 4 yıl sürecek program boyunca 1 milyon üniversiteli genç bu imkandan istifade edecek