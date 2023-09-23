AYM’den tekelleşme vurgusu

CHP, Meclis'te "evet" oyu verdiği E-ticaret Kanunu'nu daha sonra 132 milletvekilinin imzası ile Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşımıştı. Kanunun iptali istemiyle yapılan başvuruyu iptal eden Anayasa Mahkemesi, gerekçeli kararını açıkladı. Ticaret Bakanlığı'nın yasa ile kamu yararını hedeflediğini belirten AYM, kanunun tekelleşmeyi önleme hedefi yönünden amaca uygun olduğuna dikkat çekti.Kanunun e-ticaret firmaları aleyhine orantısız bir sınırlamaya neden olmadığını belirten AYM, kamu yararı ile özel teşebbüs özgürlüğüne ilişkin kişisel yarar arasında bulunması gereken makul dengenin gözetildiğini bildirdi. Ticaret Bakanlığı'nın yasa ile kamu yararını hedeflediğini belirten mahkeme, kanunun tekelleşmeyi önleme hedefi yönünden amaca uygun olduğunun görüldüğünü açıkladı. AYM gerekçeli kararında kanunun, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılara göre zayıf konumda bulunan ve çoğunlukla küçük ve orta ölçekli işletme niteliğinde olan elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların rekabet gücünü koruyarak, varlıklarını sürdürebilmelerine olanak tanıdığına da hükmetti.Ayrıca kanunla tüketicilerin korunduğu da ifade edildi. AYM, kanunun elektronik ticaret piyasasının milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesi ile elektronik ticaret sektörünün güvenli, sağlıklı ve düzenli işleyişinin sağlanması ve rekabet ortamının korunması amacıyla anayasal bağlamda kamu yararına dayalı meşru bir amacının bulunduğunu da ifade etti.E-ticaretteyerli firmaları korumayı ve rekabeti sağlamayı amaçlayan düzenlemede, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak yasayı AYM'ye taşımalarını sağladığı öğrenilmişti. Engin Altay, yaptığı açıklamalarda Akşener'i işaret ederek, ısrarla yasanın iptali için başvuru yapılmasını istediğini ifade etmişti. Öte yandan Çin sermayeli, Türkiye'nin en büyük e-ticaret firması tarafından çikolata kutusunda Cumhuriyet Gazetesi'ne 500 bin TL verilerek kanunun aleyhine haberler yaptırıldığı iddia edilmişti.