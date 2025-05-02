Enerjinin geleceğinin masaya yatırılacağı Turkuvaz Medya ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan, ''Türkiye, önümüzdeki dönemde nadir toprak elementlerinin işlenmesinde küresel bir aktör olma yolunda hızla ilerliyor'' dedi.

Bakan Bayraktar'ın açıklamaları şu şekilde;

"En önemli ithalat kalemlerimiz olan petrol ve doğalgazı kendi imkanlarımızla arayacağız, varsa bulup üreteceğiz diyerek yola çıktık. Kısa bir süre içerisinde netice aldık. Kararlılıkla yaptığımız çalışma sonucunda Karadeniz'de Cumhuriyet tarihimizin en büyük rezervini keşfettik. Rekor bir sürede denizin altından çıkararak karaya ulaştırdık. Ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda önemli bir adım olan projeyi devreye aldık. Sakarya Gaz Sahası projesinin birinci fazı tamamlandı.

Yepyeni bir iş imkanı getiren Gabar petrolüyle Şırnak artık göç veren değil göç alan bir cazibe merkezine dönüşüyor. Terörsüz Türkiye idealimiz Gabar'da çok daha büyük bir anlam buluyor. Üretimimizi her geçen gün artırıyor, yeni Gabar'lar yeni keşifler içinde 7/24 esaslı olarak çalışmaya devam ediyoruz.

Bakan Bayraktar: "Enerjide merkez ülke olma hedefindeyiz" | Video

"AKTİF BİR ENERJİ DİPLOMASİSİ YÜRÜTÜYORUZ"



Ayrıca sadece Mavi Vatan'da sadece kara alanlarımızda değil farklı coğrafyalar ve kıtalarda işbirlikleri geliştiriyoruz. Azerbaycan, Irak, Rusya'da mevcut ortak olduğumuz projelerin yanında yeni projelerle yeni ortaklıklara hazırlanıyoruz. Libya'da, Irak'ta Pakistan'da Hazar Bölgesi'nde aktif bir enerji diplomasisi yürütüyoruz.

Türkiye olarak kazan-kazan anlayışı ile hem ülkemize hem de işbirliği içinde olduğumuz ortaklarımıza ve o ülkelerin ekonomilerine katkı yapmaya devam ediyoruz.

"ENERJİDE MERKEZ ÜLKE OLMA HEDEFİNDEYİZ"



Sayın Cumhurbaşkanım liderliğinizde Türkiye'yi enerjide tam bağımsız kılma hedefine doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Bunun için ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelini en üst düzeyde kullanmayı, güneş ve rüzgarda bugün dünyada 11.sırada olan ülkemizi, 2035'de 120 bin megawatt güneş ve rüzgar kapasitesine ulaştırmayı, deniz üstü (offshore) rüzgarı hayata geçirmeyi ve unconventional petrol ve gaz üretimiyle başta Diyarbakır ve Trakya olmak üzere oyun değiştirici hamleleri hızlı bir şekilde sahada uygulamaya başlıyoruz.

Ülke olarak sahip olduğumuz maden potansiyelini ekonomiye kazandırmak için hareket ediyoruz. Özellikle bor madeni gibi güçlü olduğumuz alanda katma değerli üretime odaklanmış durumdayız. Yurt dışında da maden kurmayı hedefliyoruz. Ayrıca dünya ekonomisinin en kritik taşlarından biri haline gelen nadir toprak elementleri konusunda Türkiye'yi önemli bir konuma getirmeyi hedefliyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın moderatörlüğünde 'Enerji Dönüşümünde Madencilik' konusu ele alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Eti Maden ve MTA International'ın sorumlu madenciliği teşvik eden, teknik kapasiteyi artıran ve uluslararası ortaklıklara açık modeller geliştiren kamusal aktörler haline getirildiğini söyledi.

Bakan Bayraktar, Turkuaz Medya Grubunun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlediği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin "Enerji Dönüşümünde Madencilik" başlıklı Bakanlar Oturumu'nun moderatörlüğünü yaptı.

Dünyada enerjide büyük bir dönüşüm sürecinin yaşandığını belirten Bayraktar, bu sürecin kritik ve stratejik madenlere yönelik talebin kayda değer şekilde artmasına neden olduğunu ifade etti.

Bayraktar, söz konusu minerallerin temiz enerji teknolojilerinden batarya sistemlerine, elektrikli araçlardan dijital altyapıya ve sanayideki dönüşüme kadar birçok alanda vazgeçilmez nitelikte olduğuna dikkati çekerek kritik minerallerin tedarikine yönelik altyapı eksikliklerinin, finansman açığının, teknik bilgi ve iş gücündeki yetersizliklerin bu madenlere erişimi ve sürdürülebilir şekilde üretimini çok daha zorlu ve karmaşık hale getirdiğini dile getirdi.

Bugün madenciliğin sadece yer altındaki kaynakları çıkarmakla sınırlı kalmadığını aktaran Bayraktar, "Bu alan ekonomik güvenliğin, sanayileşme stratejilerinin ve bölgesel etkinliğin adeta temel yapı taşlarından biri haline geldi. Bunun ötesinde, bu kritik minerallere erişim, uluslararası ilişkilerde de belirleyici bir unsur haline geldi." dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin bu alandaki çalışmalarına da değinerek şunları kaydetti:

"Milli maden şirketimiz Eti Maden, ki dünya bor rezervlerinin önemli bir bölümünü işletmekte ve bu alanda katma değerli üretimi önceliklendirmekte, önümüzdeki dönemde nadir toprak elementlerinin işlenmesinde küresel bir aktör olma yolunda hızla ilerliyor. Madencilik alanındaki bir diğer aktörümüz MTA International ise madencilikte arama, teknoloji ve uluslararası işbirliklerine dayalı yeni bir yaklaşımın temsilcisi. Bu iki şirketimizi sadece maden üretimini değil aynı zamanda sorumlu madenciliği teşvik eden, teknik kapasiteyi artıran ve uluslararası ortaklıklara açık modeller geliştiren kamusal aktörler haline getirmiş durumdayız."

Bakan Bayraktar, oturuma ilişkin değerlendirmesinde, ülkelere ve madencilik sektörlerine yatırım çekmek için siyasi irade, istikrar, destek ve kararlılığın kilit öneme sahip olduğunu belirterek "Uluslararası işbirliği de oldukça önemli ve kritik. Ne kadar zengin kaynaklara veya gelişmiş sanayiye sahip olursa olsun, hiçbir ülke küresel enerji dönüşümü taleplerini tek başına karşılayamaz. Bu nedenle her düzeyde güçlü bir işbirliği gerekmektedir. İhtiyaç duyulan yalnızca finansman veya sermaye değil, aynı zamanda kapasite geliştirme, bilgi paylaşımı ve bizi gerçek sürdürülebilir kalkınmaya taşıyacak adil, kapsayıcı ve dayanıklı uzun vadeli ortaklıklardır." ifadelerini kullandı.