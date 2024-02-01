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Giriş Tarihi: 1.2.2024 00:12 Son Güncelleme: 1.2.2024 00:14

Bakan Bayraktar, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü: Enerji ve madencilik işbirliği vurgusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi.

AA
Bakan Bayraktar, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü: Enerji ve madencilik işbirliği vurgusu

Başkent Karakas'ta gerçekleşen görüşmenin ardından Bayraktar, sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulundu.

ENERJİ VE MADENCİLİK İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Bakan Bayraktar, "Karakas ziyaretimizde Venezuela Devlet Başkanı Sayın Nicolas Maduro ile de görüşme fırsatı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde gerçekleştirilen karşılıklı resmi ziyaretler neticesinde iki ülke ilişkileri farklı bir boyuta taşınmıştır. Hedefimiz sağlam temeller üzerinde yükselen ilişkilerimizi enerji ve madencilik alanındaki işbirliklerimizle daha da büyütmek olacaktır." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile de yaptığı görüşmeyi aktaran Bayraktar, "Karakas temaslarımız kapsamında Venezuela Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Sayın Delcy Rodriguez ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Venezuela ile enerji ve madencilik alanındaki işbirliklerimizi güçlendirmek için atılabilecek adımları ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

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Bakan Bayraktar, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü: Enerji ve madencilik işbirliği vurgusu
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