Bakan Bayraktar’dan elektrikleşme vurgusu: Türkiye’nin Milli Enerji 2040 vizyonu açıklanıyor: Yenilenebilir enerjide yüzde 70 hedefi!

'MERKEZDE ELEKTRİKLEŞME VAR'

Bakan Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda, 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefiyle çalışıyoruz. Enerjide tam bağımsızlık hedefimiz, üretimden iletime, dağıtımdan tüketime kadar bütün sistemi birlikte dönüştürmemizi gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Milli Enerji 2040 vizyonunun merkezine elektrikleşmeyi koyduklarını belirten Bakan Bayraktar, "Elektrik talebi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artıyor. Bu kapsamda, yeni enerji mimarimizin merkezinde elektrikleşme olacak. Sanayiden ulaşıma, binalardan tarıma kadar ekonomimizin bütün alanlarında elektriğin kullanımının artacağı yeni bir döneme giriyoruz. Her alanda elektrikleşmeyi artıracağız" dedi.

Elektrikleşmenin artmasıyla ve enerji piyasalarının dönüşmesiyle birlikte bu alandaki altyapının da güçlendirilmesi gerekeceğine işaret eden Bakan Bayraktar, "Milli Enerji 2040 ile elektrik üretiminden altyapısına milyarlarca dolarlık yatırım öngörüyoruz" açıklamasını yaptı.