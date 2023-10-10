Bakan Bolat’tan “indirim yapın” çağrısı geldi: Mağazalar kolları sıvadı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, önceki gün gıda perakendecilerine yönelik yaptığı "Cumhuriyetimizin 100. yılında bütün marketlerden büyük bir indirim kampanyası bekliyoruz" çağrısını genişleterek tekstil ve beyaz eşya başta olmak üzere perakende sektörünün diğer temsilcilerini indirime davet etti. Söz konusu çağrı sahada hızlı bir karşılık buldu ve Türkiye'nin önde gelen birçok markası indirim yapmak için kolları sıvadı. Enflasyonu düşürmenin milli bir mesele olduğunu söyleyen Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Bu çağrıyı önemli buluyoruz. Markalar olarak bizim 'fiyatlar artıyor' algısını kırmamız lazım. Burada tüm tarafların dahil olacağı bir süreçten söz ediyoruz. Eğer bu olursa enflasyonun artış hızında düşüşler olacaktır. Bu sayede vatandaşta da enflasyonun belinin kırılacağı umudu oluşur" dedi. Öncel, markaların indirimlerinin yüzde 10-30 arasında değişebileceği tahmininde bulundu.Hazır giyim sektörünün köklü markalarından Kiğılı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı da 70 ildeki 180 mağazalarıyla indirime gitmek için çalışma başlattıklarını söyledi. 85 yıldır vatandaşa hizmet ettiklerini söyleyen Kiğılı, "Arkadaşlarımız 100'üncü yıla özel indirim kampanyası için çalışmaya başladı. Kısa sürede uygulamaya alacağız. Gerekirse hiç kazanmadan halkın yanında olmaya, enflasyonun düşüşüne katkı sunmaya kararlıyız" diye konuştu.İndirimhazırlıklarına başladıklarını söyleyen Mango Türkiye'nin Genel Müdürü Sezai Eren ise "Biz zaten en fazla indirim yapan markalardan biriyiz. 100'üncü yıla özel indirim yapmak için arkadaşlarımız hazırlık yapıyorlar. Belli promosyonlar, bazı ürünlere özel indirimler yapılacak. Perşembe gününe kadar bu konuda hazırlıklarımızı tamamlayacağız" dedi2018'dede benzer bir kampanyaya BMD markaları olarak katıldıklarını anımsatan Öncel, yurtiçinde derneğin 505 üye markasına ait 60 bin mağaza bulunduğunu dile getirerek, tüm üyelerin çağrıya olumlu yanıt vereceklerini tahmin ettiğini söyledi. Cumhuriyet'in 100. yılına yönelik yapılacak kampanyanın enflasyonun düşüşüne katkı sunmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Öncel, şunları kaydetti: "Kargodan bankaya, tedarikçiden maliyeye herkesin destek vereceği bir indirim kampanyası bizi hedefimize daha kolay ulaştıracaktır. Ekim ve kasımda indirim kampanyalarıyla yüzde 20 ila 30 arasında adetsel artış yakalayabiliriz."