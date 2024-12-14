Bakan Ersoy: Turizm gelirimiz 47 milyar dolara yükseldi

Bakan Ersoy, TBMM Genel Kurul'da Kültür ve Turizm Bakanlığının ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı Merkezi Yönetim bütçe kanunu teklifi ile 2023 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanun teklifinin görüşmelerinde konuştu.

İLK 9 AYDA ELDE EDİLEN TURİZM GELİRİ GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 6,6 ARTTI

Turizmde bilinirlik, güvenilirlik ve tercih edilme noktasında ülkemizi güçlü, özgün ve örnek bir marka yapmak için çıkılan yolda yaklaşık altı buçuk yılı geride bıraktıklarını hatırlatan Ersoy, "Her yıl rakamlar, istatistikler, veriler bu yolda yadsınamaz bir başarı elde ettiğimizi ortaya koydu. 2017 yılında ağırladığı ziyaretçi sayısıyla dünyada 8. sırada olan Türkiye, 2023 yılı itibarıyla 5. sıraya yükselmiş durumdadır. Turizm geliri sıralamasında yine 2017'de 15'inci idik, 2023'te 7.'liğe yükselme başarısını gösterdik. 2024 yılının şu ana kadarki turizm rakamlarına baktığımızda ise gerek ziyaretçi sayısında gerekse gelir noktasında 2023'ü de geride bıraktığımızı net olarak görüyoruz. 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 8,8 oranında bir artış yakalayarak yaklaşık 55 milyon ziyaretçi ağırladık. 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde turizm gelirimiz 47 milyar dolara yükselmiştir. 2023'ün 9 aylık rakamlarına oranla yüzde 6,6 oranında artış sağlamış durumdayız" diye konuştu.

" ÜCRETSİZ HALK PLAJLARI PROJEMİZİ 2025'TE 22 PLAJA ÇIKARTACAĞIZ"

2024 yılında Bakanlık olarak kış ve termal turizm altyapı çalışmaları, atık su tesisleri ve bağlantılı altyapıları, ücretsiz halk plajları yapımı ve çevre düzenlemesi gibi işler için yaklaşık 1,3 milyar TL ödenek sunduklarını ifade eden Ersoy, "Acil ihtiyaç kapsamında olan, yerel yönetimlerin sorumluluğu olmasına rağmen gerçekleştirilmeyen çalışmaları Bakanlık olarak biz üstleniyor ve tamamlıyoruz. Son olarak, Şubat 2023 tarihinde 45.000 m3/gün kapasiteli 'Antalya Kemer-Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri Yapım İşi'ne başladık ve Nisan 2024'de tamamlayıp hizmete aldık. Turizm bölgelerimizde halkımızın rahat ve konforu için hayata geçirdiğimiz 17 ayrı noktadaki "Ücretsiz Halk Plajları" projemizi 2025'te 22 plaja çıkartacağız. Tabii plajlar söz konusu olduğunda temizlik, çevre koruma ve sürdürülebilirlik rekabette öne çıkmanın anahtarıdır. Mavi Bayrak, bu başlıklardaki başarınızı küresel olarak ilan ettiğiniz en saygın ve kabul gören uygulamadır. 567 plajı Mavi Bayrak ödülüne sahip olan ülkemiz 2024'te de dünya sıralamasındaki üçüncülüğünü korumuş, başarısını perçinlemiştir" dedi.

'22 YILDA ÜLKEMİZE İADESİNİ SAĞLADIĞIMIZ TOPLAM ESER SAYISI 12 BİN 213 OLDU'

Müze ve ören yerlerine gelen ziyaretçi sayısının 2024 yılı Kasım ayı itibarıyla 31,1 milyon kişi seviyesine geldiğini belirten Ersoy, "Halkımızın müze ve ören yerlerine kolay ve yoğun erişimini sağlamak için başlatılan Müzekart uygulamamız bugüne kadar 27 milyon vatandaşımız tarafından kullanılmıştır. Müzekart, Bakanlığımıza bağlı 217 müze ve 146 ören yeri ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanımıza ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı 13 ziyaret alanına giriş olanağı sağlamaktadır. Tarihi eserlerimizden bahsetmişken, kaçakçılıkla mücadeleye de burada bir parantez açmak gerekiyor. Bu alanda Türkiye'yi, UNESCO ve diğer uluslararası platformlarda belirleyici, kural koyucu ve takip edilen bir ülke konuma getirdiğimizi gururla ifade ediyorum. Titizlikle yönettiğimiz iletişim, diplomasi ve hukuk süreçleri neticesinde, 2002-2024 yılları arasında ülkemize iadesini sağladığımız toplam eser sayısı 12 bin 213 olmuştur" ifadelerini kullandı.

"22 YILDA ESER ONARIM VE RESTORASYON ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA SAYISI 5913"

Yıl sonuna kadar 43'ü yurtdışında toplam 197 eserin onarım ve restorasyonun tamamlanacağını ifade eden Ersoy, "Restorasyon, inşa ve ihya çalışmalarında bir diğer önemli çalışma sahamız da şüphesiz vakıf eserlerimizdir. 1992-2002 yılları arasında bu alanda yürütülen çalışma sayısı sadece ve sadece 46 idi. 2002-2024 yılları arasında yürüttüğümüz çalışma sayısı ise -lütfen dikkat buyurunuz- tam 5 bin 913 tanedir. Neredeyse 130 kat artmış bir çalışma oranından bahsediyoruz. 377 vakıf kültür varlığımız 6 Şubat depremlerinde hasar görmüştür. Bunların tamamının restorasyon süreçlerini de başlattık. Burada özellikle vurgulanması gereken nokta, bütün bu faaliyetlerin merkezi bütçeden pay alınmadan vakıf gelirleriyle yapıldığı gerçeğidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü asli sorumluluğu olarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı da sürdürmektedir. Toplam 50 bin öğrencimize burs, 7 bin 500 yetim çocuğumuz ile engelli vatandaşımıza aylık verilmekte; 75 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi ulaştırılmaktadır" dedi.

'SON 2 YILDA&NBSP;355 CEMEVİMİZİN BAKIM-ONARIM VE TEFRİŞAT TALEPLERİ KARŞILANDI'

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının sorumluluk sahasındaki faaliyetlerini, her geçen gün yeni proje ve hizmetler ekleyerek sürdürmekte olduğunu belirten Ersoy, "Toplamda 148 milyon lira bütçe kullanarak, deprem bölgesindeki 97 cemevi için fiziki kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte yıkılmış ve ağır hasarlı cemevlerinin yerine hizmet verecek olan 13 yeni cemevinin inşası için altyapı hazırlıkları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla iş birliğiyle tamamlanmıştır.Başkanlığımıza 2023 ve 2024 yılları için toplam 258 milyon TL ödenek ayrılmış, bu kapsamda 355 cemevimizin bakım-onarım ve tefrişat talepleri karşılanmıştır. Bugün itibarıyla 853 cemevimizin aydınlatma giderleri de yine Başkanlığımız tarafından karşılanmaktadır.Başkanlığımız, 176 STK ve cemevinin sosyal ve kültürel faaliyetlerine de katkı vermiştir" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR KUSURU VE EKSİĞİ HAFİFE ALMIYORUZ"

Sayıştay Başkanlığının, Bakanlığa ait 2023 Yılı Denetim Raporlarındaki bulguların ağırlıklı olarak usule ilişkin hatalardan kaynaklandığını söyleyen Ersoy, "Hiçbir kusuru ve eksiği hafife almıyoruz. Usule dair olsa da söz konusu bu hataların giderilmesine yönelik tüm birimlerimize gerekli talimatları verdik. Bakanlığımızı denetleyen tüm denetçilere, titiz ve özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum.2025 yılı bütçemiz, bağlı ve ilgili kuruluşlarımız dahil olmak üzere 53 milyar 202 milyon 392 bin TL olarak öngörülmektedir. Bu bütçemizin 37 milyar 193 milyon 392 bin TL'si cari bütçe, 16 milyar 9 milyon TL'si yatırım bütçesi olarak öngörülmüştür" diye konuştu.