Bakan Ersoy: "Turizm gelirimiz 47 milyar dolara yükseldi" | Video 14.12.2024 | 16:59 Kültür ve Turizm Bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılının ilk 9 ayında turizm gelirinin 47 milyar dolara yükseldiğini belirterek, "2024 yılının şu ana kadarki turizm rakamlarına baktığımızda ise gerek ziyaretçi sayısında gerekse gelir noktasında 2023'ü de geride bıraktığımızı net olarak görüyoruz." dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakan Ersoy, TBMM Genel Kurul'da Kültür ve Turizm Bakanlığının ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı Merkezi Yönetim bütçe kanunu teklifi ile 2023 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanun teklifinin görüşmelerinde konuştu.

Turizmde bilinirlik, güvenilirlik ve tercih edilme noktasında ülkemizi güçlü, özgün ve örnek bir marka yapmak için çıkılan yolda yaklaşık altı buçuk yılı geride bıraktıklarını hatırlatan Ersoy, "Her yıl rakamlar, istatistikler, veriler bu yolda yadsınamaz bir başarı elde ettiğimizi ortaya koydu. 2017 yılında ağırladığı ziyaretçi sayısıyla dünyada 8. sırada olan Türkiye, 2023 yılı itibarıyla 5. sıraya yükselmiş durumdadır. Turizm geliri sıralamasında yine 2017'de 15'inci idik, 2023'te 7.'liğe yükselme başarısını gösterdik. 2024 yılının şu ana kadarki turizm rakamlarına baktığımızda ise gerek ziyaretçi sayısında gerekse gelir noktasında 2023'ü de geride bıraktığımızı net olarak görüyoruz. 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 8,8 oranında bir artış yakalayarak yaklaşık 55 milyon ziyaretçi ağırladık. 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde turizm gelirimiz 47 milyar dolara yükselmiştir. 2023'ün 9 aylık rakamlarına oranla yüzde 6,6 oranında artış sağlamış durumdayız" diye konuştu.