Fondan yararlanmak için gereken gelir şartını da yükselttiklerini hatırlatan Bakan Göktaş, bu kapsamda gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartını asgari ücretin 2 katından 2,5 katına çıkardıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, ayrıca 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin geri ödemelerini ise ilk çocuk için 12 ay hibe ederek, kalan borçlarını ise 12 ay ertelediklerini belirterek, "Erteleme süreci ile birlikte 60 aya uzayan vade süresi içerisinde ikinci çocuk sahibi olunması halinde kalan borcun tamamını hibe ediyoruz. Fon kapsamında bugüne kadar tek çocuk sahibi olan 25 bin 701 çift borcunun 12 aylık taksitinin hibe edilmesi, 12 aylık taksitinin ertelenmesi hakkından yararlandı. İki ve üzeri çocuk sahibi olan 641 çift ise borcunun tamamının hibe edilmesi hakkından yararlandı. Fon kapsamında desteklediğimiz 26 bin 342 çiftimizin, 26.993 çocuğu dünyaya geldi. Bu, desteğimizin en güzel sonucudur" değerlendirmesinde bulundu.