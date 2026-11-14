Bakan Işıkhan açıkladı: Diyabet hastaları için 39,3 milyar TL ödeme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Işıkhan, diyabetle mücadele eden vatandaşların tedaviye erişimini desteklediklerini belirterek, "Diyabetle mücadele eden vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Geri ödeme listemizdeki 248 ilaçla hastalarımızın tedaviye erişimlerini destekliyoruz. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde toplam 39,3 milyar lira tedavi, ilaç ve tıbbi cihaz harcamasını karşıladık. Vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını daha da kolaylaştırmak için adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör