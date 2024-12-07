Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Çalışmalar başlıyor

Işıkhan, 2002 yılından bu yana attıkları kararlı adımlarla ülkenin tam bağımsız güçlü bir ekonomiye geçiş sürecine hep birlikte tanıklık ettiklerini dile getirerek, bu kalkınma ve kazanım sürecinde, vatandaşların refahını artırmak, ekonomiyi daha da güçlendirmek, daha adil ve müreffeh bir çalışma hayatını tesis etmek için emin adımlarla yollarına devam ettiklerini aktardı.

Hükümet olarak özellikle kalkınma sürecinin baş aktörü olan iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için gereken her türlü önlemi aldıklarını belirten Işıkhan, afetler ve salgın süreci gibi özellikle son yıllarda ülke ekonomisinin doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendiği hadiselerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak adına işveren ve işletmeleri güçlendirdiklerini anlattı.

"22 yılda iş yapma kolaylığını artırma, yatırım ortamını iyileştirme ve istihdamı artırmaya yönelik teşvik ve desteklerimizle bütün şehirlerimizin çalışma hayatını neredeyse sıfırdan aldık bugünlere getirdik." diyen Işıkhan, ellerindeki bütün imkanları yatırımcı, işveren ve çalışanlar için seferber etmeyi sürdüreceklerini söyledi.