Bakan Kacır’dan burs müjdesi! Aylık 90 bin TL’ye yükseldi

Uluslararası lider araştırmacılar programında proje yöneticisine yönelik aylık burs miktarımızı 46 bin 310 TL'den 90 bin TL'ye, uluslararası genç araştırmacılar programında proje yürütücüsüne sunduğumuz burs miktarını da 36 bin 385 liradan 70 bin TL'ye güncellemiş olduk. TÜBİTAK için hayırlı olsun. Öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."