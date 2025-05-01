Bakan Kurum: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun

Bakan Kurum, paylaşımında "Yükselen her bir yuvada binlerce mimarımızın, mühendisimizin, ustamızın alın teri var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." mesajını verdi.

Bakan Kurum, deprem bölgesi klibiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı | Video

Bakan Kurum'un paylaştığı filmde, "Yükselen her bir yuvada binlerce mimarımızın, mühendisimizin, ustamızın alın teri var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Bu yolda yorulmak, yağmur çamur demeden çalışmak, en yakınından bile günlerce uzak kalmak var. Ama birimizde bile şikayet yok. Mutlu yarınlara inancımız var.Söz konusu memleketin geleceğiyse küllerinden yeniden doğmak bizim yapımızda var." ifadeleri yer aldı.