Bakan Kurum paylaştı: Kütahya’da kentsel dönüşüm sevinci! Bakmaya doyamazsın

"DEVLETİMİZİN GÜCÜ YETTİ"

Devletin desteğiyle mahallede örnek bir dönüşümün hataya geçirildiğini anlatan Ali Türkmen ise "43 yıldır bu mahallenin çamurunu da toprağını da her tarafını gördük. Çocukluğumda mahallelerimiz çamurdu. Göçük, yıkık evler vardı. Yani burayı temizlemeye kalksak ne belediyenin gücü yeterdi, ne herhangi bir şahsın gücü yeterdi. Ama devletimizin gücü yetti. Bize bunu sundu. Bakanımız Murat Kurum, buraya kadar geldi, mahalleyi kendi gördü. Hepsine aşama aşama şahit oldum. Ümitliydik, heyecanlıydık ama hiçbir zaman böyle bir yeri hayal bile etmedim. Allah bin kere razı olsun" dedi.