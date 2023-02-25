Bakan Kurum: Prefabrik ve tuğla evlerimiz hazır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yığma tuğla ile inşa edilen 1280 adet geçici yaşam alanı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, "Kalıcı konutlarımızı tamamlayana kadar vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Konteynerlerden sonra prefabrik ve tuğla evlerimiz de hazır" ifadelerini kullandı.

Bakanlığa bağlı Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Genel Müdür Yardımcısı Alim Kaplaner de geçici yaşam alanıyla ilgili bilgi verdi. Kaplaner, "Geçici yaşam alanlarımızda minimal ölçülerde bir ailenin kullanabileceği tüm ihtiyaçlar olacak. Sıcak bir ortamda yaşayacaklar. Sıcak suları akacak, tuvaleti, banyosu, mutfağı, salonu ve yatak odası var. En kısa sürede hazırlayıp teslim etmeyi planlıyoruz. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.