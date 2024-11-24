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Giriş Tarihi: 24.11.2024 12:26

Bakan Kurum'dan depremzede öğretmene anlamlı ziyaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde evi yıkılan Başöğretmen Şemsettin Güler'i yeni evinde ziyaret etti.

AA
Bakan Kurum’dan depremzede öğretmene anlamlı ziyaret

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Kurum, Adıyaman ziyaretinde, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi yıkılan Başöğretmen Güler'in konteyner kentten sonra taşındığı TOKİ konutlarındaki yeni hanesine misafir oldu.

Güler'in 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Kurum, "Ev yapılır, yol yapılır, altyapı yapılır, hastane yapılır ama eğitim vermek, bir insanı yetiştirmek hepsinden daha değerlidir. Allah sizden razı olsun. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, sohbet sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti ve bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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Bakan Kurum'dan depremzede öğretmene anlamlı ziyaret
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