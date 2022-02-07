Bakan Nureddin Nebati kolları sıvadı! Türkiye modeline küresel tanıtım





"TAKVİMDE FAİZ ARTIRIMI YOK"



Bakan Nebati, Londra ziyaretiyle ilgili Japon gazetesine yaptığı açıklamada "(Yatırımcılara) izlediğimiz politikalardan geri dönüşün olmayacağını ve takvimimizde faiz artırımı olmadığını söyleceğiz. Bunu konuyla ilgili en yetkili otoriteden duyduklarından emin olacağız. Nasıl bir ekonomiyle karşılaşacaklarını şeffaf bir şekilde anlatacağız" dedi. Bakan Nebati yurt içinde pek çok ekonomist, iş insanı ve sivil toplum kuruluşu ile bir araya geldi. Tüm bu gelişmelerde hem yeni ekonomi programı paylaşıldı, hem de iş dünyası bu programa nasıl bakıyor görüşler toplandı.