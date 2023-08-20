Bakan Özhaseki açıkladı: 9 şiddetine kadar dayanıklı! Deprem konutlarında TOKİ güvencesi...

Kayseri'de 572 konutluk Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi Anahtar Teslim Töreni'ne katılan Bakan Mehmet Özhaseki, gelecek olan depremlere karşın hazırlıkların yapılması ve kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini söyledi.

TOKİ KONUTLARI 9 ŞİDDETİNDEKİ DEPREME DAYANIKLI

TOKİ konutlarının modern ve güvenli altyapıya sahip olduğunu dile getiren Bakan Özhaseki, "Bakın bu konutlarda 8.5-9'a kadar şiddetli bir deprem olduğunda rahatça evinizde durun, kendinizi dışarı atmayın lütfen. Ama eski yapılanlarla ilgili tabii ki kimseye bir şey diyemem. O yüzden bizim bir an önce bu şekilde kentsel dönüşümleri Türkiye'de hazırlamamız ve bitirmemiz icap ediyor" diye konuştu. Özhaseki daha sonra TOKİ'nin yaptığı 572 konutun tesliminde, "Kardeşlerim evlerinize güvenle oturun. Hayırlı oturun. Eviniz huzur evi olsun, cennet evi olsun inşallah." diyerek hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

Bakan Özhaseki, anahtar teslim töreninden sonra, vatandaşlarla beraber güvenli ve modern yöntemlerle inşa edilen TOKİ konutlarını gezerek, ev ziyaretinde bulundu. Yuvalarına kavuşan ev halkıyla sohbet eden Bakan Özhaseki, vatandaşların mutluluğunu paylaştı.