Bakan Uraloğlu açıkladı! Dünyada ABD’den sonra bir ilk: Aynı anda 3 uçak inip kalkabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamalarda İstanbul Havalimanı'na ilişkin yapılacak yeniliklerden ve çalışmalardan bahsetti. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda kapasiteyi yükseltmek için pist sayısının artılacağını ifade etti.

Bakan Uraloğlu açıklamalarında şunları kaydetti:

ABD'DEN SONRA DÜNYADA İLK

Şu anda İGA'ya dünyadan 110 civarında farklı uçak firması seyahat ediyor. ABD dışına çok da gitmiyor. Onların kendi iç pazarları var, dışarıya pek gitmiyorlar. İstanbul Havalimanı 90 milyon kapasiteli, 80 milyonla geçen yılı kapattık. Hedefimiz 200 milyon, bunu yakalamak için orada çokça piste ihtiyacımız var. Kuzey güney aksında pist var, doğu batı aksındaki pist yapılıyor bitecek. Pistlerimizi 5'e çıkaracağız. Altyapı yatırımları pahalı ve maksimum şekilde kullanmamız lazım. 3 pist var İGA'da şu an ikisine aynı anda uçak inip kalkıyor. ABD'den sonra dünyada ilk defa 17 Nisan'dan itibaren 3'lü uçak kombinasyonunu sağlayacağız. Aynı anda 3 uçak inip kalkabilecek.

SABİHA GÖKÇEN'E YENİ TERMİNAL

Atatürk Havalimanı'nın kulesinden yönlendirilmeye başlanacak. 3 uçak gelsin insin diyebilirler ama kolay değil. Marmara Denizi'nin üzerinden İGA'ya 3 pistine paralel yaklaştırıp indireceksiniz ve kaldıracaksınız. Bu çok kıymetli.

Atatürk Havalimanı kış aylarında 80, yaz aylarında 130 uçuş gerçekleştiriyor, genel ve kargo havacılığı. Türkiye'deki ilk 10 havalimanı arasında halen. Genel havacılık, kargo, yoğun şekilde uçak bakım faaliyetleri devam edecek. Orada Sanayi Bakanlığı'yla yürüttüğümüz terminal binalarında silikon vadisini hayata geçireceğiz.

Mayıs ayına Sabiha Gökçen'in yeni terminali yetişmeyecek. Sonbahara kalmış olacak. Öngördüğümüzün üzerinde iş çıktı. Biz mevcut havalimanında düzenlemeler yaparak orada rahatlama elde etmiş olduk. Yeni terminal açısından mevcut işletmeciyle görüşülüyor. Başlandıktan sonra ihalenin 2 yıl içinde olacağı düşünülüyor. SSB'nin işlettiği bir havalimanı. Mayıs içinde netleştirmiş olacağız. Yeni terminal yapılması, yatırımlar yapılması sözleşmenin revizesi gerekebilir. Mevcut işletmeciyle görüşüyoruz.

Esenboğa'da tek pist yeterli değil, üçüncü pisti yaptık. Bazılarını bakıma alacağız. Kuleyi yaptık, pistleri iyi görsün diye, bu ay içerisinde bitirip açılışını yapabileceğiz. Ankara'yı yurt dışı uçuşlarda aktif hale getirelim istiyoruz.