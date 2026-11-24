İÇ HAT UÇUŞ NOKTASI SAYISI YÜZDE 123 ARTTI

Havalimanı sayısını da 26'dan 58'e çıkararak son 24 yılda iç hat uçuş noktası sayısını yüzde 123 artırdıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 133 ülkede 356 noktaya uçuyoruz. İnsansız hava araçlarının trafiğini yönetmek için de yeni sistemler kuruyoruz. Ülkemizde aktif İHA pilotu sayısı 1 milyon 859 bini aştı. Türkiye'nin ilk yerli ve millî gözetim radarını Gaziantep'te hizmete aldık. İki yaşındaki Çukurova Havalimanımız açıldığından bu yana 12 milyon yolcuya hizmet verdi. Havalimanından 297 milyon avro gelir elde edeceğiz. Antalya Havalimanımızın kapasitesini 35 milyondan 82 milyon yolcuya çıkardık. Bu yatırımın bedeli 1,3 milyar avro; devletimiz ise bu havalimanından 8 milyar 555 milyon avro gelir elde edecek. Deniz üzerine inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanımız 4 yılda 4,9 milyon, Ordu-Giresun Havalimanımız ise 11 yılda 10,5 milyon yolcuya hizmet verdi."