Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul Havalimanı'nda çevreci adım: 2 bin ton karbon tasarrufu
Giriş Tarihi: 11.11.2026 13:06

Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul Havalimanı'nda çevreci adım: 2 bin ton karbon tasarrufu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, eylülde hizmete alınan İstanbul Havalimanı'nın 4. pistiyle, 2 ayda karbon emisyonunun 2 bin ton azaltıldığını bildirdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA AA
Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul Havalimanı’nda çevreci adım: 2 bin ton karbon tasarrufu
  • ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Eylülde hizmete aldıkları İstanbul Havalimanı'nın 4. pistiyle, uçuş operasyonlarında verimliliği artırdıklarını belirten Uraloğlu, "Doğu yönlü uçuşlarda yüzde 25 yakıt tasarrufu sağladık, 2 ayda karbon emisyonunu 2 bin ton azalttık. Ulaştırma yatırımlarımızla hem operasyonel kapasitemizi geliştiriyor hem de daha sürdürülebilir bir gelecek için çevreye duyarlı adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#İSTANBUL HAVALİMANI #ABDULKADİR URALOĞLU #ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul Havalimanı'nda çevreci adım: 2 bin ton karbon tasarrufu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA