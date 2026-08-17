Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul Havalimanı’nda uçuş ve yolcu rekoru!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın uçuş ve yolcu sayısında yeni bir rekora imza attığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı, 16 Ağustos'ta bin 739 uçuş ve 290 bin 287 yolcu ile Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı. Böylece İstanbul Havalimanımız hem uçuş hem de yolcu sayısında yeni bir rekora imza attı." dedi.