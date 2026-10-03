Bakan Uraloğlu açıkladı: Şanlıurfa GAP Havalimanı 1 milyon yolcuyu aştı! Yeni terminal müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Uraloğlu, TEKNOFEST Güneydoğu'da yer alan, PTT AŞ'nin standını ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce sanal gerçeklik ortamında üretilen İstanbul Havalimanı'nın hava trafik kontrol ünitesi ekranını da inceledi.

DHMİ'nin hava trafik kontrol simülatörüne ilişkin bilgi alan Uraloğlu, Genel Müdürlüğün çocuklar için oluşturduğu boyama alanında çocuklarla sohbet etti.

Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) standına da uğradı, etkinliklere ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra TÜRKSAT AŞ'nin standını ziyaret eden Uraloğlu, şirketin Sky Wifi, Peycon Micron ve Hareketli Robotik Platform (mobil baz istasyonu) ürünlerini inceledi.

"TÜRKİYE, HAVACILIK ALANINDA CİDDİ MESAFE KATETTİ"

Uraloğlu, gazetecilere, TEKNOFEST'e ilişkin yaptığı açıklamada, festivale yoğun bir ilgi olduğunu söyledi.

TEKNOFEST'e katılım açısından rekor rakamlara ulaşılmış olabileceğini belirten Uraloğlu, "TEKNOFEST olunca akla ilk havacılık geliyor. Türkiye, havacılık alanında ciddi mesafe katetti. Hava araçlarından tutun da HÜRJET'lere, KAAN'lara, AKINCI'lara ve Türksat 6A'ya kadar hepsinin bilgilerinin verildiği, gençlerimizin, insanımızın dokunabildiği ürünleri burada sergiliyoruz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Güneydoğu'da, Şanlıurfa'da, kültürlerin başkentinde böyle bir etkinliğin maksadını bulduğunu ve ötesine geçtiğini, çıtanın çok yüksek olduğunu vurguladı.

TEKNOFEST'e sadece Şanlıurfa'dan değil farklı bölgelerden de katılımcıların geldiğini bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa GAP Havalimanı, bölgesel bir havalimanı. 4 bin metre pisti olan birkaç havalimanından bir tanesi, çok hızlı gelişiyor. 1 milyonu aşkın yolcu sayısını geçmiş durumdayız. TEKNOFEST'le beraber bu trend havalimanımız için devam edecektir, ilave terminal inşaatları gündeme gelecektir. O da bizim borcumuz olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Şanlıurfalı ve diğer komşu illerdeki kardeşlerimiz buraya teveccüh ettikçe bizim onları en iyi, en konforlu ve en güvenli şekilde seyahat ettirmek boynumuzun borcu."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör