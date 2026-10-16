Bakan Yumaklı’dan Dünya Gıda Günü mesajı: Gıdayı korumak geleceğe sahip çıkmaktır

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, gıdayı korumanın toprağa, emeğe ve insanlığa sahip çıkmak anlamına geldiğini bildirdi.

Gıda güvencesinin yalnızca milli bir mesele olmadığını, tüm insanlığın ortak vicdan sınavı olduğunu vurgulayan Yumaklı, gıda israfının gelecek nesiller açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

"GIDAMIZI KORUMAK, EVLATLARIMIZIN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKMAKTIR"

Bakan Yumaklı, Dünya Gıda Günü mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Çiftçimizin sabahın ilk ışıklarıyla toprağa döktüğü alın terini, doğanın mucizesi olan bereketi israf etmek, sadece bugüne değil yarınlarımıza yapılmış en büyük haksızlıktır. Gıdamızı korumak, toprağa, emeğe, insanlığa ve evlatlarımızın geleceğine sahip çıkmaktır. Her lokmanın kıymetini bildiğimiz, israfsız sofralar ve bereketli yarınlar dileğiyle."

Yumaklı'nın mesajında gıda israfının önlenmesi, çiftçinin emeğinin korunması ve gelecek nesiller için gıda güvencesinin sağlanması öne çıktı.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör