Bakanlık açıkladı: İlk 9 ayda 44 milyon ürün denetlendi! 2,6 milyar TL ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk 9 ayına ilişkin piyasa denetim bilançosunu açıkladı. Bakanlık tarafından yılın ilk dokuz ayında toplam 360 bin 578 firma ile yaklaşık 44 milyon 12 bin ürün denetlendi. Denetimler sonucunda toplam yaklaşık 2,6 milyar TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların ekonomik refahını bozabilecek ve iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyebilecek fiillere karşı denetimlerin sürdürüldüğünü bildirdi.

FAHİŞ FİYAT VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARA 724,7 MİLYON TL CEZA

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılının ilk 9 ayında otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 59 bin 947 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken, aykırı fiillerde bulunan 6 bin 72 gerçek ve tüzel kişiye toplam 724,7 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde fahiş fiyat uygulamalarına ilişkin 399,5 milyon TL, otomotiv sektörüne 145,1 milyon TL, emlak sektörüne 45,6 milyon TL ve kuyum sektörüne 13,7 milyon TL idari para cezası kesildi.

Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara ilişkin denetimlerde uygulanan idari para cezası miktarı ise yaklaşık 115 milyon TL oldu.

TÜKETİCİ DENETİMLERİNDE 984 MİLYON TL CEZA

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yılın ilk 9 ayında 40 bin 857 gerçek ve tüzel kişi denetlendi.

Denetimler sonucunda aykırı eylemlerde bulunduğu tespit edilen 1.498 gerçek ve tüzel kişiye toplam yaklaşık 984 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Denetimler; tüketicilerin günlük hayatta taraf olduğu sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar ile ürün güvenliği alanlarında gerçekleştirildi.

EN YÜKSEK CEZA SÖZLEŞME İHLALLERİNE UYGULANDI

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün denetimlerinde, ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklar nedeniyle 735,3 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 232,1 milyon TL, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimlerinde ise aykırı bulunan fiiller nedeniyle 16,7 milyon TL idari para cezası kesildi.

81 İLDE 259 BİN FİRMA DENETLENDİ

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla 81 ilde gerçekleştirilen denetimlerde de önemli sonuçlara ulaşıldı.

2026 yılının ilk 9 ayında Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 259 bin 774 firma denetlenirken, bunlardan 52 bin 786'sına toplam 917,6 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Bu denetimlerde ayrıca yaklaşık 44 milyon ürünün kontrol edildiği bildirildi.

REKABET KURUMU'NDAN 20,5 MİLYAR TL'LİK CEZA

Denetim bilançosunda Rekabet Kurumu'nun uyguladığı idari para cezaları da dikkat çekti.

Rekabet Kurumu tarafından 2025 yılında toplam 227 firmaya 13,2 milyar TL idari para cezası uygulanırken, 2026 yılının ilk 9 ayında 255 firmaya toplam 20,5 milyar TL idari para cezası verildi.

2026 yılında Rekabet Kurumu tarafından uygulanan cezaların başta işgücü piyasaları, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, otomotiv sektörü ile gıda endüstrisinde faaliyet gösteren firmalara yönelik olduğu belirtildi.

DENETİMLER SÜRECEK

Ticaret Bakanlığı, öncelikli olarak enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele ederek iç piyasa dengesini korumaya yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Bakanlık, tüketicilerin huzur ve refahının korunması amacıyla piyasa denetimlerinin titizlikle devam edeceğini açıkladı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör