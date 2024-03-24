Banka şifrelerini alışveriş sitelerınde kullanmayın

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), hazırladığı "Finansal Güvenliğinizi Artıracak Davranış Önerileri" konulu infografik çalışmasıyla kullanıcılara dolandırıcılık mağduru olunmaması için önerilerde bulundu. Çalışmada, dolandırıcılık vakası mağduru olmamak için bazı alışkanlıklar edinmenin önem taşıdığına dikkat çekildi.Kullanıcıların, SMS, e-posta veya sosyal medya yoluyla gelen bildirimlerdeki bağlantılara/linklere kaynağından emin değilse tıklamaması ve bankanın resmi iletişim kanallarını kullanarak doğrulama yapması önerildi. Tek bir "tık", müşterileri sahte sitelere veya virüslere yönlendirebiliyor. Ayrıca kullanıcıların banka hesaplarını hiç kimseye kullandırmamasının altı çizildi. Hesapların yasa dışı faaliyetlerde kullanılması halinde ağır hapis cezalarıyla karşılaşılabiliyor.Şifrelerin kimseyle paylaşılmaması gerektiğinin altı çizildi. Kendini savcı, polis, asker, banka çalışanı olarak tanıtan veya bir ödül, prim iadesi, kart aidatı iadesi için müşterilerden şifre, kart bilgileri ve kişisel verileri talep edenlere itibar edilmemesi, bu amaçla gelen linklere tıklanmaması tavsiye edildi. Güvenliğinden emin olunmayan mobil uygulamaların cihazlara yüklenmemesi gerektiğine vurgu yapılan çalışmada, güvenlik açığı bulunan veya korsan uygulamaların kişisel bilgileri ele geçirebileceği, cihaza zarar verebileceği ve hatta kimlik hırsızlığına yol açabileceği ifade ediliyor.Cihaza yüklenen uygulamanın kullanıcıdan istediği izinlerin dikkatlice kontrol edilmesini öneren Türkiye Bankalar Birliği, bankacılık uygulamalarının resmi uygulama mağazalarından indirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bilinmeyen veya güvenilir olmayan kaynaklardan uygulama indirilmemesi gerektiğinin altı çizildi.Müşterilerin bankacılık uygulamalarında kullandığı şifrelerini, başka uygulamalarda ve alışveriş sitelerinde kullanmaması gerektiği vurgulandı. Bunun sonucunda daha az güvenlikli sitelerde şifreler ele geçirilebiliyor ve bankacılık uygulamalarına bu şifreler denenerek giriş yapılabiliyor. Ayrıca güvenliğinden emin olunmayan internet sitelerinden alışveriş yapılmaması, tüketicilerin sahte bir site üzerinden dolandırılabileceği uyarısında bulunuldu. Banka hesap özetlerinin ve işlemlerin düzenli olarak kontrol edilmesi tavsiye edildi.