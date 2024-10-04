Banknot çalışması yok

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin "500 TL gibi yeni banknot basacak mısınız?" sorusuna "Şu anda bir üst küpür çalışması yok, mevcut kupürlerle devam ediyoruz" yanıtını verdi. Karahan, "Ekonominin çevrilmesi için sıcak para ihtiyacı kesinlikle söz konusu değil. Son dönemde gelen paranın, çok daha fazla bir kısmı tahvile geliyor" ifadelerini kullandı. KKM bakiyesinde 100 milyar liralık bir azalma olduğuna dikkat çeken Karahan, KKM'nin neden bitirilmediğiyle ilgili soruya "Şu anda bakiyeyi o aşama için doğru bulmuyoruz" karşılığını verdi.Merkez Bankası zararının nasıl kapatılacağını da anlatan Karahan, kâr ve ihtiyat akçesinin dağıtılmayacağını ve zarar üzerinden Hazine ile mahsuplaşılacağını belirtti. Karahan, eylül ayı enflasyonuyla ilgili olarak, "Bu ay içinde topladığımız ve ulaştığımız sayı yüzde 2.5'ti. Piyasa beklentisi ise yüzde 2.2'ydi. TÜİK enflasyonu beklentimizin oldukça üzerinde geldi" değerlendirmesini yaptı.