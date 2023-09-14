Başkan Erdoğan çağrı yaptı dosya yeniden açıldı! Türkiye Yüzyılı anayasası için start





ŞENTOP: BİZ SAMİMİYETİMİZİ GÖSTERDİK



TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti olarak yeni bir anayasa konusunda ne kadar samimi olduklarını geçmişte defalarca gösterdiklerinin altını çizerek, "Anayasa değişiklik çalışmaları yapılırken partiler günlük siyasi tartışmalara göre pozisyon alıyor. Haklılık ve haksızlık ortadan kalkıyor. Yeni bir anayasa bu anlayış ile yapılamaz. 'Sadece benim dediğim olmazsa darbe anayasasına razıyım' derseniz yeni anayasa yapamazsınız" diye konuştu.



FARKLI YÖNTEMLER GELİŞTİRİLEBİLİR



Şentop, 2011-2012 yılları arasında çalışan Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun 60 civarında maddede mutabakat sağladığını, Erdoğan'ın "gelin uzlaştığımız maddeleri değiştirelim, uzlaşamadıklarımız 1982 Anayasasındaki hali ile kalsın" çağrısı yaptığını ancak muhalefetin buna da destek vermediğini hatırlattı. Şentop, "Herkes değişiklik yapılması konusunda mutabık. Partiler bir araya gelir, üzerinde anlaşılamayacak olan maddeler konusunda mevcut Anayasa hükümleri korunur. Pek çok farklı yöntem konuşulabilir. Yeter ki bu konuda samimi olunsun. Bugüne kadar değişiklik yapılamamasının nedeni samimiyetsizlik" mesajı verdi.