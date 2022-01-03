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Haberler Ekonomi Haberleri Başkan Erdoğan Kabine Toplantısının ardından duyurdu! En düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL olacak
Giriş Tarihi: 3.1.2022 20:27 Son Güncelleme: 3.1.2022 20:41

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısının ardından duyurdu! En düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL olacak

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısının ardından duyurdu! En düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL olacak

Son dakika haberi... Kabine Toplantısının ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. En çok merak edilen konulardan biri olan emekli maaşıyla ilgili de açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, "Emeklilerimizin maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak." ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberi... Yılın ilk Kabine Toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirildi. Toplantının ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Başkan Erdoğan alınan kararları açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN TALEBE KAYITSIZ KALMADI

Gün içinde en çok merak edilen konulardan biri emeklilere ek yapılıp yapılmayacağı oldu. Bu yönde oluşan talebe kayıtsız kalmayan Başkan Erdoğan, emeklilerin maaşlarında iyileştirilmeye gidildiğini açıkladı.

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EN DÜŞÜ EMEKLİ MAAŞI 2500 TL OLDU

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimize yapılacak %7 toplu sözleşme artışına ek olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecektir" dedi.

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Başkan Erdoğan Kabine Toplantısının ardından duyurdu! En düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL olacak
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