Başkan Erdoğan Kabine Toplantısının ardından duyurdu! En düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL olacak

Son dakika haberi... Yılın ilk Kabine Toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirildi. Toplantının ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Başkan Erdoğan alınan kararları açıkladı.
BAŞKAN ERDOĞAN TALEBE KAYITSIZ KALMADI
Gün içinde en çok merak edilen konulardan biri emeklilere ek yapılıp yapılmayacağı oldu. Bu yönde oluşan talebe kayıtsız kalmayan Başkan Erdoğan, emeklilerin maaşlarında iyileştirilmeye gidildiğini açıkladı.
Başkan Erdoğan’dan memur ve emeklilere ek zam müjdesi | Video
EN DÜŞÜ EMEKLİ MAAŞI 2500 TL OLDU
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimize yapılacak %7 toplu sözleşme artışına ek olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecektir" dedi.Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan memur ve emekliye ek zam müjdesi