Başkan Erdoğan Kabine Toplantısının ardından duyurdu! En düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL olacak

EN DÜŞÜ EMEKLİ MAAŞI 2500 TL OLDU

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimize yapılacak %7 toplu sözleşme artışına ek olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecektir" dedi.

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