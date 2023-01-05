Başkan Erdoğan talimatı verdi! Gençlere ÖTV’siz telefon ve tablet

Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarından sonra şimdi de sırada vatandaşların doğalgaz faturasının azaltılması bulunuyor.
Enerji Bakanlığı'nın bu yönde bir çalışma yaptığı, önümüzdeki günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a detaylı bilgi sunulacağı ve onunda onayı ile kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. Şu anda maliyet hesaplamaları yapılıyor.
Karedeniz gazının sisteme verilmesi ile birlikte vatandaşa yönelik bir uygulamada başlayacak. Sadece konutlar için geçerli olacak şekilde her ay kullanılan doğalgazın 25 metreküpe kadar olan bölümünde ücret alınmayacak. 25 metreküpü geçen kullanımlar faturaya yansıyacak ve bunların ödemesi yapılacak.
25 metreküp gazın evlerde yemek ve banyoda kullanılan doğalgaza denk düşeceği hesaplanıyor. Uygulamanın yaklaşık bir yıl sürmesi üzerinde duruluyor. Bir yıl sonra ise normal fatura uygulamasına geçilecek.
GENÇLERE DESTEK
Gençlere yönelik projeler arasında telefon ve tabletlere daha rahat ulaşabilmeleri ön plana çıkıyor. Bu kapsamda da bazı çalışmalar yapılıyor.
Öne çıkan hazırlığa göre bir defaya mahsus olmak üzere gençlerin telefon ve tabletlerinden ÖTV alınmayacak. Bu da çok önemli bir indirim sağlayacak. Gençler kolaylıkla telefon ve tablet ulaşabilecek.
Ancak bunun bazı kişiler tarafından kötü niyetli kullanılmasını önlemek için gençler aldıkları cihazları üç yıl süre ile satamayacak.