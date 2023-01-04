Başkan Erdoğan zam oranını % 30’a çıkardı: En düşük memur maaşı 11.848 TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla, milyonlarca memur, SSK ve Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklisi ve sözleşmeli personele yılın ilk yarısında uygulanacak zam oranı yüzde 30 olarak güncellendi. Toplu sözleşmeye göre memur için yüzde 16.48 olması gereken zamma 13.52, işçi, esnaf, çiftçi emeklisinin yüzde 15.40 enflasyon zammına da 14.60 puan refah payı ilave edildi. En düşük emekli maaşının da 3 bin 500 liradan yüzde 57.14 artışla 5 bin 500 liraya çıktı.Memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a yükselmesiyle maaş tablosu yeniden güncellendi. Böylelikle yıllık maaş artışı yüzde 84.20'ye çıkmış oldu. Böylece gerek çalışan gerek emeklilerin 6 aylık zam oranı yüzde 30'a yükseldi. Aile yardımı ödeneği dâhil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi.Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede 2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışların 6. Dönem toplu sözleşme ile belirlendiği anımsatıldı. Buna göre, ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 8 artış öngörüldü. 2022 yılı ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 15.40 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 8.48 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde 2023 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 16.48 oranında artış kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı artış da yüzde 15.40 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada bu oranı yüzde 25'e çıkardı, dün de sürpriz bir kararla yüzde 30'a çıkarıldığını duyurdu.Yeni zamla beraber profesör (1/4) maaşı 34 bin 57 liraya çıktı. Üniversite mezunu şube müdürü 20 bin 724 lira, uzman doktor 24 bin 743 lira alacak. Üniversite mezunu memur 12 bin 632 lira, uzman öğretmen 18 bin 246 lira, öğretmen 15 bin 793 lira, baş komiser 20 bin 873 lira, polis memuru 18 bin 235 lira, üniversite mezunu hemşire 15 bin 611 lira alacak. Kamuda çalışan mühendisin maaşı 21 bin 295 liraya, lise mezunu teknisyenin maaşı da13 bin 142 liraya çıkacak. Araştırma görevlisinin maaşı 20 bin 139 liraya, vaizin maaşı da 16 bin 615 lira, avukatınki de 19 bin 968 liraya yükselecek. Maaş hesaplamasına, aile ve çocuk yardım ödeneği dâhil edilirken, çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınıyor. Bölgesel ödemeler, ek ders ve vekâlet ücreti, döner sermaye, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almıyor. Yüzde 30'luk zamla birlikte 2000 öncesi SSK emeklilerinde 4 bin 687 lira olan en düşük emekli aylığı 6 bin 93 lira olacak. SSK (2000 sonrası) 2 bin 905 lira olan en düşük emekli aylığı yüzde 30 zamla 3 bin 776 liraya, en düşük Bağ-Kur (esnaf) aylığı 3 bin 415 liradan 4 bin 439 liraya, Bağ-Kur (tarım) aylığı da 3 bin 219 liradan 4 bin 184 liraya yükseldi. Önümüzdeki günlerde kanun değişikliği ile bunun artırılması bekleniyor. En düşük emekli aylığının 5.500 liraya yükseltilmesiyle 2000 sonrası SSK ile esnaf Bağ-Kur ve tarım Bağ- Kur'lularının kök aylığı 5.500 liraya çıkartıldı ve aradaki fark Hazine'den karşılanacak. Ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Ek göstergesi 3000'den 3600'e yükselenlerin 30 yıl üzerinden emekli olması durumunda emekli ikramiyesinde 68 bin 106 lira artış olacak. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkan aynı hizmet süresine sahip kişinin emekli ikramiyesi de 78 bin 114 lira artacak. Ek gösterge ile tüm emeklilerin aylıklarına 250 lira ilave artış yapılacak. Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan emeklilerin aylıklarına 2.032 lira ek göstergesi 3600'e çıkan ve 25 yıl hizmeti bulunan emeklilerin aylıklarına da 2.365 lira ilave artış yapılacak.YENİ yılda geçerli olacak olacak 8 bin 506 liralık asgari ücretle birlikte işverene işçi başına 250 lira olarak açıklanan devlet desteği 400 liraya çıktı. Asgari ücret desteğinden yaklaşık 1 milyon 860 binin üzerinde işletmeyle birlikte ev hizmetlisi çalıştıran işveren de yararlanacak. Asgari ücret zammıyla birlikte brüt ücretli işçi, memur daha az vergi ödeyecek. Ev hizmetlisi çalıştıran işveren de asgari ücret desteği alacak.EN düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 lira, 2022 Ocak'ta 2 bin 500 lira, temmuz ayında da 3.500 liraya çıkarıldı. En düşük emekli maaşı da 3 bin 500 liradan yüzde 57.14 artışla 5 bin 500 liraya yükseldi. Yüzde 30'luk zamla birlikte 2000 öncesi SSK emeklilerinde 4 bin 687 lira olan en düşük emekli aylığı 6 bin 93 lira olacak. SSK (2000 sonrası) 2 bin 905 lira olan en düşük emekli aylığı yüzde 30 zamla 3 bin 776 liraya, en düşük Bağ-Kur (esnaf) aylığı 3 bin 415 liradan 4 bin 439 liraya, Bağ- Kur (tarım) aylığı da 3 bin 219 liradan 4 bin 184 liraya yükseldi. Önümüzdeki günlerde kanun değişikliği ile bunun artırılması bekleniyor. En düşük emekli aylığının 5.500 liraya yükseltilmesiyle 2000 sonrası SSK ile esnaf Bağ-Kur ve tarım Bağ-Kur'lularının kök aylığı 5.500 liraya çıkartıldı ve aradaki fark Hazine'den karşılanacak.