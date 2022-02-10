Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi! Çiftçiye büyük destek yolda

Milletvekilleri, teşkilatlar ve ilgili meslek grupları Erdoğan ile yaptıkları toplantılarda, tarımda girdi fiyatlarının yükselmesinin üretimi olumsuz etkileyebileceğine ilişkin görüşlerini dile getirip, "Gübre fiyatlarındaki artış, çiftçinin belini büktü.
Eğer bu yıl yeterince gübre atılamazsa bu üretime olumsuz yansıyacak. Nereyese gitsek karşımıza gübre fiyatları, çiftçinin girdi maliyetleri karşımıza çıkıyor" dedi.
ÇALIŞIN, HIZLA BİTİRİN
Erdoğan bunun üzerine ilgili bakanlık ve kurumlara "Bu konuda hızla bir çalışma yapıp, bitirin. Çiftçinin sorununu çözelim" talimatı verdi. Bunun üzerine arka arkaya toplantılar yapıp ana hatları ile çerçeve çizildi. Yapılması planlananlar şöyle:
ALTERNATİFLİ MODELLER
Tarım destekleri ve çiftçi borçlarına ilişkin sorunun çözülmesi için farklı modeller tartışılıyor. Bir kaç alternatif hazırlanıp Erdoğan'a sunulacak. Bu konuda son karara Cumhurbaşkanı verecek.
DESTEKLEK SADELEŞTİRİLECEK
Çiftçiye verilen ve kafa karıştıran onlarca farklı destek bulunuyor. Bunlar parça parça olduğu için istenilen amaca da ulaşılamıyor. Öncelikli olarak destekler sadeleştirilecek. Onlarca kalem yerine çok daha az ama daha işlevsel bir destek politikası uygulanacak.
4 GRUPTA DESTEK
Desteklerin 4 ana başlık altında toplanması planlanıyor. Bunlar gübre, mazot, ilaç, yem gibi 4 ana unsur üzerinden yapılacak.
YAZDE 50'YE VARAN DESTEK
Belirlenen bu 4 girdi için ise yüksek destekler sağlanacak. Bu desteklerin oranının maliyetinin yüzde 50'yi bulması üzerinde duruluyor. Bu da çiftçinin girdi maliyetlerinin neredeyse yarısı oranında düşmesi anlamına geliyor.
TARIM KREDİYE YENİ MODEL
Tarım Kredi Kooperatifleri de yeniden yapılandırılacak. Tarım kredilerin çiftçiye destekte daha fazla rol alması, bu alanı organize eden bir yapıya dönüştürülmesi üzerinde duruluyor.
Tarım Kredi Kooperatiflerinin yeni Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın (eski Ziraat Bankası Genel Müdürü) finanstan anlamasının kuruma yeni bir bakış açısı getirmesi burayı canlandırması bekleniyor.