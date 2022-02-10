Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi! Çiftçiye büyük destek yolda





DESTEKLEK SADELEŞTİRİLECEK

Çiftçiye verilen ve kafa karıştıran onlarca farklı destek bulunuyor. Bunlar parça parça olduğu için istenilen amaca da ulaşılamıyor. Öncelikli olarak destekler sadeleştirilecek. Onlarca kalem yerine çok daha az ama daha işlevsel bir destek politikası uygulanacak.