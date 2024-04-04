Köprü ve otoyollar 9 günlük bayram tatilinde ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolların, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 9 gün boyunca (yarından itibaren) ücretsiz olacağını açıkladı. Bayram tatilinin 9 gün sürmesi nedeniyle 30-35 milyon vatandaşın seyahat etmesini beklediklerini kaydeden Uraloğlu, bu kapsamda kara, hava ve demiryollarında tüm önlemlerini aldıklarını bildirdi. Uraloğlu, "Muhtemel olumsuzluklara karşı, ülke geneline yayılmış 18 bölge müdürlüğü, 122 şube şefliği, 15 tünel bakım işletme şefliği, 25 otoyol bakım işletme şefliği ve 16 yap-işletdevret bakım işletme şefliğinde kesintisiz hizmet verilecektir. Karayollarına bağlı bütün birimler bayram boyunca teyakkuz halinde olacak" dedi.Bayram süresince yol çalışmalarının durdurulacağını aktaran Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın otobüs bileti bulmada herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmamaları ve fahiş fiyat gibi durumlardan mağduriyet yaşamamaları için Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüzce yolcu taşımacılığında denetimleri artırdık" diye konuştu. Uraloğlu, 5 -15 Nisan arasında ek yüksek hızlı tren seferlerinin yanı sıra anahat ve bölgesel trenlerde de kapasite artışına gittiklerini ifade etti. Bu kapsamda İzmir Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, gibi önemli bölgesel trenlere pulman ve yataklı vagonlar ilave edileceğini kaydetti. Öte yandan İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Arnavutköy metroları, Ankara'da Başkentray ile İzmir'de de İZBAN ücretsiz hizmet verecekler.