Bilanço ‘yatırım yap’ diyor

Sabancı Holding, 2025 yılında farklı coğrafyalarda yeni yatırımlara hazırlanıyor. Holding'in hedefi 10 milyar dolar seviyesinde olan net aktif değerinde de bu büyüme adımlarıyla 2029'da 20 milyar dolara ulaşmak. Yani beş yıl içinde holdingin büyüklüğünün ikiye katlanması amaçlanıyor.

DÖVİZ %30 OLACAK

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "Sabancı olarak baktığımızda, bir yatırım döneminin içindeyiz. Bunu söyleyebilmemizi sağlayan, çok güçlü bir bilançomuz var. 2024 yıl sonu itibarıyla net borç/FAVÖK oranımız 1.4 olarak gerçekleşti. Bu bize çok ciddi bir manevra kabiliyeti sağlıyor. Diğer yandan, önemli bir nakit pozisyonuna sahibiz. Şirketlerimizin yarattığı değerden, operasyonel nakit akışımızdan memnunuz. 2024 sonu itibarıyla, nakit pozisyonumuz 12.4 milyar TL. Sakıp Sabancı'nın dediği gibi; 'Yatırım yap' diyen bir bilançomuz var" dedi. 2024 yılında gerçekleştirdikleri yatırım miktarının 78.3 milyar TL olduğunu da sözlerine ekleyen Cenk Alper, "2024 yıl sonu itibarıyla, banka dışı yatırım harcamalarımızın toplam gelirlerimize oranını 5 yıl önceye göre neredeyse iki kat artışla yüzde 13.5'e çıkardık. 2029 yılında ise bu oranı yüzde 15-20 aralığına çıkarmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz aylarda, 2029 yol haritamızı açıkladık. Diğer yandan 2024 yılında yüzde 19.3 seviyesinde olan banka dışı yabancı para gelir oranımızı yüzde 30'un üzerine taşıyacağız. Bunu yaparken, Türkiye'de ve yurt dışında yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Bu artış, yatırım hızımızı artırma konusundaki kararlılığımızın çok net bir göstergesi" şeklinde konuştu.



HER HAFTA ÜÇ RÜZGAR GÜLÜ DİKECEĞİZ

YURTDIŞINDAKİ büyüme adımlarının yanında Türkiye'de de yatırımlarına kararlılıkla devam ettiklerinin altını çizen Cenk Alper, "Geçtiğimiz haftalarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 1.200 MW kapasite hakkı için düzenlenen YEKA RES-2024 yarışmalarında, Enerjisa Üretim iki ayrı bölgede toplamda 750 MW ile en fazla kapasite hakkı elde eden yatırımcı oldu. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız, sürdürülebilirlik hedeflerimizin en büyük destekçilerinden. Bir yandan kurulu gücümüzü artırmayı hedeflerken, bir yandan da var olan projelerimizde saha çalışmalarına devam ediyoruz. Önümüzdeki 3 yılda, Türkiye'de her hafta 3 rüzgâr gülü dikeceğiz. Diğer yandan, 2024 yılında, Avrupa'nın en büyük kara tipi rüzgâr enerjisi projelerinden olan 1.000 MW'lık YEKA RES-2'de saha ilerlemelerinde ciddi ilerleme kaydettik. Aynı dönemde Enerjisa Üretim, 1.000 MW'lık YEKA-2 projelerimizin 750 MW'lık kısmının finansmanı için 1 milyar doların üzerinde bir kredi anlaşması imzaladı" şeklinde konuştu.