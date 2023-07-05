Bır defaya mahsus MTV arttı

Asrın felaketi depremlerin yaralarının sarılması, şehirlerin yeniden inşası için ekonomide yeni düzenlemeler geliyor. Yalnızca bu yıl tüm araç sahipleri, ek bir Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeyecek. Akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 6 aylık enflasyon kadar artacak. Kurumlar vergisinde 5 puanlık artışa gidildi.Memur maaşlarını 22 bin TL'ye çıkaracak TBMM'ye sunulan torba yasaya göre, 2023 yılı için tüm araçlardan bir defaya mahsus olmak üzere iki katı MTV alınacak. Ek ödeme iki taksitle yapılacak. İlk taksit, yasanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen ay sonuna, ikinci taksit de kasım ayı sonuna kadar ödenecek. Yeni tescil edilecek araçların ek MTV ödemesi ise normal MTV tutarı ile beraber peşin ödenecek. 2023 için en düşük MTV tutarı 219, en yüksek ise 101 bin 152 lira. Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtlar istatistiklerinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 26 milyon 937 bin 791'di. Deprem bölgesinde mücbir sebep ilan edilen yerlerde kayıt ve tescili olan taşıtlar ek motorlu taşıt vergisinden istisna tutulacak.Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması farketmeksizin, tüm araçlara uygulanacak. Sene başında MTV, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisini kullanması üzerine yüzde 122.9'luk yeniden değerleme oranı yerine yüzde 61.5 baz alınarak hesaplanmıştı. 2022'de trafiğe çıkan araçlarda motor hacmi 1.300 cc ve vergisiz fiyatı 114 bin TL'nin altında olanlar için MTV yıllık 2 bin 120 liraya çıkmıştı. Ocak ayında 1.060 TL MTV ödemesi yapan bir vatandaş, temmuzda 1.060 TL daha ödeyecek. Ek MTV de toplam 2 bin 120 TL olacak şekilde iki taksitte ödenecek. Yılın başında, 1-3 yaş ve motor hacmi 1.300- 1.600 cc arasında kalan, vergisiz fiyatı 114 bin ila 200 bin lira arasında olan otomobillerin vergisi 4 bin 65 lira, vergisiz fiyatı 200 bin liranın üzerinde olan bir otomobilin MTV'si de 4 bin 435 lira olmuştu. 2018'den önce trafik tescili olan 2017 model 1300-1600 cc motor silindir hacmi olan araçta ise MTV, 2 bin 770 lira olarak belirlenmişti.Yüzde 20 olan Kurumlar Vergisi (KV) şirketler için yüzde 25'e, banka ve finans kurumlarında ise yüzde 30'a yükseltiliyor. İhracatı teşvik eden kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlar için 1 puan olarak uygulanan Kurumlar Vergisi indirimi, 5 puan olarak uygulanacak.Salgında yasaklara uymadığı için kesilen cezaları ödeyen vatandaşlara bu tutar iade edilecek.KUR Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan destekler, Merkez Bankası'na devrediliyor. Öte yandan, Hazine'nin net borç kullanım tutarı, Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net tutarın üç katı olarak uygulanabilecek.Teklifi"millet dayanışması paketi" olarak tanımlayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Büyük hasarın telafisi için gerekli çalışmaların kamu kurumlarınca hızla hayata geçirildiğini görüyoruz. Ülkemiz bütçesinin ilave finansmana açıkça ihtiyaç duyduğu ve ilave finansmanı karşılamak için de bazı ekonomik tedbirlerin alınmasının zaruret oluşturduğu aşikardır" dedi.Kurumlarınaktifindeki gayrimenkullere uygulanan Kurumlar Vergisi indirimi yüzde 50'den yüzde 25 inerken, Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası kaldırılıyor.