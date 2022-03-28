Bir kalemde hazine’ye 2.1 milyar euro geldi

Hazine'nin kasasına bir günde 2 milyar 138 milyon euro girdi. Antalya Havalimanı'nın kapasite artırımı ve 25 yıllığına kiralanması ihalesini kazanan TAV
ve Fraport ortaklığı ilk taksiti Devlet Hava Meydanları İşletmesi
'ne (DHMİ) ödedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2 milyar 138 milyon euroluk tutarla iki tane Boğaz Köprüsü
yapılabilir. 1 tane Çanakkale Köprüsü
ve 3 tane Tokat Havalimanı
yapılabilir. 2 tane Avrasya Tüneli
yapılabilir" dedi.
TEK KURUŞ ÇIKMADI
Antalya Havalimanı Projesi
Kamu-Özel İş Birliği İhalesi Kira Peşinatı Ödeme Töreni'nde konuşan Karaismailoğlu, havalimanın kapasitesini artırmak için 765 milyon euroluk yatırım yapılacağını belirterek, "Proje kapsamında iç ve dış hatlar terminalleri büyütülecek. Üçüncü dış hatlar, genel havacılık, VIP terminalleri yapılacak. Devlet konukevinin kapasitesi artırılacak" dedi. Bu işler için devletten tek kuruş çıkmayacağını hatırlatan Karaismailoğlu, şunları anlattı: "Uluslararası firmaların katıldığı kiralama ihalesi yapıldı. TAV ve Fraport 8 milyar 55 milyon euroluk devlete kira ödemesini garanti ettiler. 765 milyon euro yatırım yapacaklarını belirttiler. Yatırım 2025 yılına kadar bitirilecek."
25 YILLIĞINA İŞLETECEK
TAV ve Fraport ortak girişimi, 765 milyon euro yatırımla havalimanının kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkaracak. Yatırım kapsamında, dış hatlar terminal alanı 267 bin m2'ye, iç hatlar terminal alanı da 75 bin m2'ye çıkacak. Böylece yıllık yolcu kapasitesi 65 milyona yükselecek. 2040'ta da 70 bin metrekarelik yeni dış hatlar terminali açılacak ve kapasite 80 milyon yolcuya ulaşacak. Yaklaşık 1.2 milyon metrekarelik apron alanı eklenerek park pozisyonu sayısı 106'dan 181'e, terminallerdeki köprü sayısı 20'den 38'e yükseltilecek. Yeni inşa edilecek kapalı otoparkın üzerinde sekiz helikopterlik bir heliport alanı yer alacak. Havalimanında yeni bir devlet konukevi inşa edilecek. Havalimanı 2021'de 22 milyon yolcuya hizmet verdi. TAV ve Fraport ortaklığı, Antalya Havalimanı'nı Aralık 2051'e kadar işletecek.
9 BANKADAN FİNANSMAN
TAV Havalimanları ve Fraport, ön ödeme için 1 milyar 225 milyon euro finansman sağladı. Girişimin finansman paketinde Deutsche Bank, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, TEB, Alpha Bank, Qnb Finansbank, Piraeus Bank ve Kommunalkredit Austria olmak üzere 9 banka yer aldı. Ortak girişim ödemenin kalan kısmını ise özkaynaklarıyla karşıladı. Kira bedelinin kalan kısmı yeni işletme döneminin başlayacağı 2027'den itibaren yıllık bazda ödenecek.
BÖLGENİN TURİZM HUB'I OLACAK
DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, projenin, Türkiye için çok önemli bir kazanç olduğunu belirterek, Antalya Havalimanı'nın devletten bir kuruş çıkmadan yenileneceğini söyledi. Keskin, "Antalya Havalimanı, yenilenen yüzü ve karşılanan ihtiyaçlarıyla önümüzdeki 25 yıla hazırlıklı girecek ve bölgenin büyük turizm hubı haline gelecek" dedi.
YILLIK 80 MİLYON YOLCUYA ÇIKACAK
TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Dünya ekonomisinin bugünkü durumu ve Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğü ortamda finansmanın yaklaşık üçte ikisinin yurtdışından gelmesi, hiçbir yolcu ya da kredi üstlenim garantisi bulunmayan bu projeye, finansal modelimize ve Türkiye ekonomisinin geleceğine duyulan inancın göstergesidir. Yeni yatırımla kapasite yıllık 80 milyona çıkacak" dedi.
TÜRKİYE'YE GÜVENİ GÖSTERİYOR
FRAPORT AG CEO'su Stefan Schulte ise anlaşmaya attıkları imzanın Türkiye'ye olan bağlılıklarını gösterdiğini belirterek, "Bu, Türkiye'ye, Antalya'ya ve Antalya Havalimanı'na olan güvenimizi gösteriyor. Antalya'da heyecan verici kültürel ve tarihi hazineler var. Havalimanını önde gelen bir kapıya dönüştüreceğiz. Uzun dönemli bir işbirliğine imza attık. 2051'e kadar buradayız" diye konuştu