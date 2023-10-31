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Haberler Ekonomi Haberleri BİTCOİN VE KRİPTO PARA SON DAKİKA: Bakan Şimşek açıkladı! Nihai aşamaya geldik
Giriş Tarihi: 31.10.2023 13:29 Son Güncelleme: 31.10.2023 13:46

BİTCOİN VE KRİPTO PARA SON DAKİKA: Bakan Şimşek açıkladı! Nihai aşamaya geldik

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, teknik uyum kapsamında, hazırlıkları devam eden tek konunun kripto varlıklar (Kripto para) ile ilgili çalışmalar olduğunu, bu konuda da gerekli çalışmalar nihai aşamaya getirdiklerini söyledi.

BİTCOİN VE KRİPTO PARA SON DAKİKA: Bakan Şimşek açıkladı! Nihai aşamaya geldik

Son dakika kripto para haberleri...Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, makroekonomik görünüm, bakanlığın faaliyetleri, 2022 yılı Sayıştay denetim raporu, bakanlığın, Gelir İdaresi Başkanlığının, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ve Türkiye İstatistik Kurumunun 2022 yılı kesin hesabı ve 2024 yılı gider bütçeleri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda bir sunum yaptı.

"KRİPTO VARLIKLAR ÇALIŞMASINDA NİHAİ AŞAMAYA GELDİK"

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından paylaşılan rapora göre, Türkiye'nin 40 FATF standardının 39'u ile uyumlu olduğuna dikkati çeken Bakan Şimşek, teknik uyum kapsamında, hazırlıkları devam eden tek konunun kripto varlıklar ile ilgili çalışmalar olduğunu, bu konuda da gerekli çalışmalar nihai aşamaya getirdiklerini söyledi. Şimşek, "Bu kapsamdaki çalışmalarımızı artırarak devam ettirmeye kararlıyız. Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkarmak için çaba gösteriyoruz" dedi.

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BİTCOİN VE KRİPTO PARA SON DAKİKA: Bakan Şimşek açıkladı! Nihai aşamaya geldik
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