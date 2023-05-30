Borsa 1 ayın zirvesinde

Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanan seçimin ardından belirsizliğin sona ermesiyle birlikte Borsa İstanbul'da başlayan yükseliş dün de devam etti. Haftanın ilk işlem gününde yüzde 4.1 yükselerek 4.768 puana çıkan borsada, endeks dün de yüzde 4'e yakın yükselerek gün içinde 4.955 ile bir ayın zirvesini gördü.Özellikle Mehmet Şimşek'in kabinede görev alacağına yönelik güçlenen beklentilerle banka hisseleri adeta uçtu. Bankacılık endeksindeki yükseliş gün içinde yüzde 9'u geçti. En çok kazandıran hisseler listesinde de Garanti, Yapı Kredi, Akbank, TSKB, İş Bankası, Şekerbank ve Vakıfbank ilk sıralarda yer aldılar.Borsa İstanbul geçen haftanın son işlem gününde de yüzde 3.45 yükselmişti. Şirketlerin piyasa değeri 3 işlem gününde 600 milyar liraya yakın artış kaydetti. 25 Mayıs'ta 4.9 trilyon lira olan şirketlerin piyasa değeri, dün 5.4 trilyon lirayı geçti.Seçim belirsizliğinin kalkması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Uluslararası itibara sahip finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı üretim" olarak tanımladığı yeni döneme iliştin olumlu beklentiler Türkiye'nin risk primini de düşürdü. 23 Mayıs'ta 720 seviyesini test eden 5 yıllık CDS dün 625'in altını gördü. CDS'te 5 işlem gününde yaşanan düşüş yüzde 13'ü geçti. Önümüzdeki hafta başında açıklanması beklenen yeni kabine, piyasaların ilgi odağı durumunda bulunuyor. Hükümetin eylülde yeni bütçe ile Orta Vadeli Programı açıklaması bekleniyor.ÖTE yandan bankalardaki döviz hesaplarındaki çözülme hızlanarak devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre 22 Mayıs'ta 211.1 milyar dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 25 Mayıs'ta 206 milyar 50 milyon dolara geriledi. Böylece döviz hesaplarının büyüklüğü 4 yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Üç günda bireysel döviz hesapları 3.3 milyar dolar, şirketlerin döviz hesapları ise 1.8 milyar dolar azaldı.