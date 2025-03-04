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Giriş Tarihi: 4.3.2025 13:45 Son Güncelleme: 4.3.2025 13:56

Borsada manipülasyon soruşturması: 17 kişi daha gözaltına alındı

İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul'da son dönemlerde olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olacak şekilde manipülatif eylemlerde bulunan 17 şüpheliye düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Borsada manipülasyon soruşturması: 17 kişi daha gözaltına alındı

İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı, BIST (Borsa Istanbul) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketliliklerinin oluştuğu ve oluşan bu olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan manipülatif hareketler tespit edildi. Borsa İstanbul piyasasında ani düşüşlerin meydana geldiği ve bu hareketliliğin makul bir ekonomik veya finansal gerekçe ile açıklanmadığı belirterek borsa piyasalarının güvenini ve çalışmasını bozacak nitelikte eylemler olduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.

17 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.

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Borsada manipülasyon soruşturması: 17 kişi daha gözaltına alındı
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