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Giriş Tarihi: 1.11.2023 08:42 Son Güncelleme: 1.11.2023 08:56

BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Fiyatlarda değişiklik yok

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), kasım itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

AA
BOTAŞ’tan doğal gaz açıklaması: Fiyatlarda değişiklik yok
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ın (BOTAŞ) internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda kasımda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Fiyatlarda değişiklik yok
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