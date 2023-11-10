Boykot milli ödeme sistemine talebi patlattı Vatandaş TROY’a yöneldi

İsrail menşeli şirketleri boykot kararı vatandaşı yerli ve milli ürünlere yöneltti. Geçtiğimiz gün sosyal medyada başlayan kampanya ile İsrail'in saldırılarına destek veren dünyanın en büyük iki ödeme sistemi Mastercard ve Visa yerine yerli ve milli ödeme sistemi TROY gündem oldu. Bir gün içinde binlerce kişi kredi kartını, teknolojisi Türkiye'de geliştirilen yerli kart TROY'a çevirtti. Bankalarını arayan vatandaşlar kartlarını yerli ödeme sistemine geçirmek istedi.Bankalar, 2015 yılında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) öncülüğünde bir araya gelerek yerel kart şeması TROY'u kurdu. Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY, 2016 yılında faaliyete geçti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2020 yılında BKM'ye hakim ortak olarak hissedar olması sonrası TROY çalışmaları hızlandırıldı. Bu yıl devreye alınan yaygınlaştırma stratejisi ile TROY, hem kullanım hem de kart adedi olarak hızla büyüdü. TROY logolu yaklaşık 19 milyon kart bulunuyor. TROY, kartlı sistemler alanındaki en güncel teknolojileri destekliyor. Ekim 2023 itibarıyla TROY'un, banka ve elektronik para kuruluşu olarak 55 üyesi bulunurken TROY logolu kartlar yurt içinde tüm ATM, POS ve e-ticaret işlemlerinde kullanılabiliyor. TROY kartlar ile bankaların anlaşmalı olduğu iş yerlerinde taksit yapılabiliyor, puan kazanılabiliyor ve bankaların uyguladığı sadakat programlarından faydalanılabiliyor. Yurt dışında, kartın arka yüzünde yer alan uluslararası kart şemalarına ait logoların geçerli olduğu yerlerde kullanılabilen TROY kart, banka ve elektronik para kuruluşlarına başvurularak alınabiliyor.TROY logolu kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ekimde yapılan toplam alışveriş tutarı, bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 57 artarak 30.5 milyar liradan 47.9 milyar liraya yükseldi. TROY logolu kartlar ile gerçekleşen alışveriş hacmi bu yıl, ekimde ocak ayına göre yaklaşık 14 kat arttı. 2023 başından itibaren TROY kartlar ile toplam 239.2 milyar liralık işlem yapıldı. Teknolojisi Türkiye'de geliştirilen yerli kart TROY'un kullanımı, haziran ayına göre üçe katlandı.Bankacılık yetkilileri, TROY kart için bankalara olan talebin son haftalarda hızlandığını, gerek yeni kart gerekse kart değişiminde TROY logolu kartlara olan talebin daha da artmasının beklendiğini kaydetti.TüketicilerBirliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından tüketiciler tarafından kredi kartı ve banka kartlarında ödeme yöntemi olarak yerli kartın tercih edilmeye başlandığını belirterek, bankaların bu konuda zorluk çıkarmaması çağrısında bulundu. Banka kartı ya da kredi kartında vatandaşların yerli kart talebine cevap verilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "Bu yöndeki talepleri çok doğru. Bankalar, tüketici hangi ödeme yöntemini kullanmak istiyorsa onu vermek zorunda. Bazı bankaların sıkıntı çıkardığı yönünde şikâyetler geliyor" dedi.Diyanet İşleri Başkanlığı, teknolojisi Türkiye'de geliştirilen yerli kart TROY'a geçiş yapıyor. Bu kapsamda, maaş ödemelerini yapan faizsiz finans kurumlarıyla görüşmeler gerçekleştirildi. TROY karta geçişler yaklaşık iki hafta sonra sağlanacak. İstanbul'daki 8 ilçe belediyesi de (Beykoz, Esenler, Kağıthane, Üsküdar, Sultanbeyli, Sultangazi, Sancaktepe ve Tuzla) personelinin maaş kartlarının TROY'a taşınması kararı aldı.Banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kartların sağ alt köşesinde yer alan yerli bir ödeme yöntemi.Türkiye'de faaliyet gösteren 28 banka ve 20 elektronik para kuruluşunun müşterileri, buralara başvurarak hali hazırda kullandıkları kartlarını TROY logolu kartlar ile değiştirebilir veya yeni kart talebinde bulunabilir.Yurtiçindeki tüm bankalara ait ATM ve POS cihazlarının yanı sıra e-ticaret işlemlerinde de kullanılabiliyor.Geçen sene 12.8 milyon olan kullanıcı sayısı 31 Ekim 2023 itibarıyla yüzde 46.9 artarak 18.8 milyona ulaştı.Yılbaşından bu yana TROY kartlarla toplam 239.2 milyar liralık işlem yapıldı.TROY kartın arka yüzünde yer alan uluslararası kart şemalarına ait logoların geçerli olduğu yerlerde kullanılabilir.TROY kartlar ile bankaların anlaşmalı olduğu işyerlerinde taksit yapılabiliyor, puan kazanılabiliyor ve bankaların uyguladığı sadakat programlarından faydalanılabiliyor.