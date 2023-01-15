Bozulan gıdaya geri ödeme! Yasa teklifi Meclis’e sunuldu





AK Parti'nin başkanlığa sunduğu Torba Yasa Teklifi'ne göre, üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulan tarım ve gıda ürünlerine ilişkin ödemelerin süresi işletmelerin ölçeğine göre 30 ile 45 gün arasında olacak.