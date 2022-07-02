Asgari ücret zammı 2022 için Türkiye'de tüm gözler yetkililerden gelecek açıklamalardaydı. Asgari ücrete ara zam için 3 gün hükümet, işçi ve işveren arasında komisyon toplantısı gerçekleşti ve gece yarısı yeni net asgari ücret için Resmi Gazete'de yönetmelik yayımlandı. Bugün gerçekleşen komisyon toplantısı sonrası asgari ücret Temmuz zammı için bir mutabakat çıktı ve yeni rakamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Asgari ücret zammı ne kadar oldu?

Yeni brüt-net asgari ücret kaç TL oldu?

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Asgari Ücret 2022 için masada hangi formüller vardı?

İşte son dakika gelişmeleriyle beraber milyonların en çok merak ettiği asgari ücret 2022 tablosu