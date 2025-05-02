Bu ay Karadeniz’den yeni müjde gelebilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, zirvenin ardından A Haber ve A Para canlı yayınında Cem Öğretir ile Banu El'in sorularını yanıtladı. Gabar, Şırnak ve Diyarbakır'da çalışmaların devam ettiğini belirten Bayraktar, "Petrol üretimimize 41 milyon varil ilave ettik. Bu kapasitenin yüzde 58'i Diyarbakır'daki sahalardan geldi. Diyarbakır'da yeni bir arama programına başladık. ABD'de ortak olduğumuz şirketlerle yapacağımız çalışmalar var. Karadeniz'de üç gemimiz Sakarya Gaz Sahası'nda üretimi artırmak için çalışıyor. Karadeniz'de bu ay içinde bir müjde paylaşabiliriz" dedi.

YENİ YÜZER GEMİ İÇİN ÇİN İLE ANLAŞMA

Zirvenin yeni işbirliklerine kapı araladığını söyleyen Bakan Bayraktar, Macaristan'da TPAO ve MOL arasında yapılan anlaşmaya değinerek, Avrupa'da ortak petrol arama yapılacağını anlattı. BOTAŞ, Eti Maden, TPAO gibi şirketleri Türkiye'nin milli şampiyonları olarak konumlandırdıklarını vurgulayan Bayraktar, "Birçok ülkede petrol, gaz ve maden aramaları yapıyoruz. Irak ile yeni anlaşmaları konuşuyoruz. Türkmen gazı geldi, onun miktarını artırmak istiyoruz. Sakarya Gaz Sahası'nda üçüncü fazla ilgili anlaşma imzalandı. Yüzer platformumuz bu ay sonu Boğaz'dan geçecek. Böylece üretim iki katına çıkacak. Üretimi dört katına çıkarmak için de yeni bir yüzer platform için TPAO ile Çinli firma arasında anlaşma imzalandı" diye konuştu.

NADİR ELEMENTLERDE TEDARİKÇİ OLACAĞIZ

Borda dünya rezervinin yüzde 70'inin Türkiye'de olduğunu, 1.3 milyar dolar ihracat yapıldığını belirten Bakan Bayraktar, "Toplam pazarda 2 milyar doların üzerinde büyüklük var. Biz yüzde 100'ünü bile alsak 2 milyar dolar civarında olur. Bizim hedefimiz çevre ve iş sağlığına dikkat ederek katma değerli madencilik yapmak. O nedenle ferro bor gibi tesislerle katma değerli madencilik yapacağız. Nadir toprak elementleri konusunda da Türkiye'de rezerv keşfedildi. Bunu ekonomiye kazandırmak istiyoruz. Pilot tesisi kurduk, endüstriyel ölçeğe getirme aşamasındayız. İnşallah Türkiye'yi önemli tedarikçi haline getireceğiz" açıklamasında bulundu.



ELEKTRİKTE ENDİŞEYE MAHAL YOK

AVRUPA'DA yaşanan elektrik kesintilerine de değinen Bakan Bayraktar, enerjide dengeli portföyün önemine işaret ederek, "Nükleer santral 2028'de tüm üniteleriyle devreye girdiğinde, tüketilen elektriğin yüzde 10'unu karşılayacak. Ancak biz doğalgaz, kömür, hidrolik ve yenilenebilir enerji kaynaklarını dengeli üretmeye çalışıyoruz. Altyapıyı ona göre kurguluyoruz. O nedenle endişeye mahal yok" dedi.



SURİYE İLE TÜRKİYE ARASINA GAZ HATTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, bakanlar oturumunda da Suriye'nin enerji altyapısını kurması gerektiğini belirterek, "Biz Suriyeli kardeşlerimize yardıma hazırız. Enerji altyapısının inşa edilmesinde sizin yanınızda olmaya hazırız. Hayatın normale dönmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Burada olmanız bizim için çok önemli. Elektriği Halep'ten geçirerek Türkiye'ye gönderiyoruz. Bir de Suriye ile Türkiye arasında gaz bağlantısı var. O da birkaç hafta içerisinde tamamlanacak. Bu bağlantı sayesinde santrallere gaz sağlayacağız. Üretim kapasitenizi artırmış olacaksınız. Suriye'de ciddi bir potansiyel var" dedi.