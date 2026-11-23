Meclis bu hafta da yoğun mesaisine devam edecek. 27 Ekim'de başlayan kamu kurum ve kuruluşlarının bütçe maratonu cuma günü sona erecek. Komisyonda haftanın ilk günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çarşamba günü Tarım ve Orman Bakanlığı, perşembe günü ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçeleri ele alınacak. Cuma günü Cumhurbaşkanlığı bütçesinin yanı sıra 2027 Gelir Bütçesi, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri oylanacak.

BELGE ÜCRETİ 5 MİLYON TL

Haftalık çalışmalarına salı günü başlayacak Genel Kurul'da Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi ele alınacak. Teklif ile Booking gibi yabancı dijital konaklama platformlarının faaliyet gösterebilmeleri için Bakanlıktan izin belgesi alması zorunlu olacak. Belge ücreti 5 milyon TL olacak ve bu tutar her yıl bir önceki seneye ilişkin yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak. Belge 2 yıl geçerli olacak ve devredilemeyecek. Genel Kurulda daha sonra genel sağlık sigortası primlerinin silinmesi ile ilgili kanun teklifi görüşülecek.

ADIM ADIM TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye hedefinde de İzleme Komisyonu'nun kurulması için gözler Meclis'te. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un kısa süre içinde siyasi partilere üye bildirimi için çağrıda bulunması bekleniyor. Dışişleri Komisyonu da çarşamba günü toplanacak. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, komisyon üyelerine "ABD ve İsrail'deki Seçim Sonuçlarının İkili İlişkilerimize ve Bölgesel Gelişmelere Etkisi" başlıklı bilgilendirme yapacak. Komisyonun gündeminde ayrıca Birleşik Krallık ile serbest ticaret anlaşmasına ilişkin değişiklik, Asya Kalkınma Bankası'nın bölgesel ofisi ve teknik destek çerçevesi, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği belgeleri ile Sırbistan ve Çad'la askeri iş birliği anlaşmalarına yönelik uygun bulma teklifleri bulunuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör