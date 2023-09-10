Bütün işlemler için ’Türkiye Kart’ yetecek! Pilot uygulama tamam: Tarih verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tüm ulaşım hizmetlerinden ve finansal sistemden faydalanma imkânı sunan Türkiye Kart ile ilgili olarak "Proje kapsamında amacımız, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinin sunulduğu ulaşım sektöründeki tüm paydaşların dahil olacağı bir takas, switch, mahsuplaşma ve operasyon merkezinin kurulması ile Türkiye Kart'ı her alanda devreye sokmak. Türkiye Kart'ın ulaşım araçları, para transferleri, alış-veriş ve birçok ihtiyaçlarda tek kart olarak kullanılabilmesini sağlamak." diye konuştu.