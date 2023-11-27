Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye bugün Meclis’te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, talimatı sonrasında, çalışan-çalışmayan ayrımı yapılmadan bütün emeklilere bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin kanun teklifi bugün Meclis'e geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuya ilişkin önergeyi dün AK Parti Grubuna gönderdi. Çalışan emeklilere 5.000 liralık ikramiye aralık ayı başında ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesi yapıldığı anımsatıldı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ihdas maddesi olarak eklenmesi için hazırlanan önerge AK Parti Grubuna gönderildi" denildi. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte daha önceki uygulamadan yararlanamayan çiftçi ve Bağ- Kur'lu esnaf emeklileri ile birlikte 4 milyon 689 bin emekli de bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye alacak. Böylelikle 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına ödeme yapılmış olacak.