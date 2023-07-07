Çalışan ve emekliye 794.1 milyar TL destek

HÜKÜMET yılbaşından bu yana memurdan emekliye, işçiden EYT'liye kadar tüm kesimlere verdiği sözleri tuttu. Bu kesimlere toplam 794.1 milyar liralık destek sağlayacak. Bu kapsamda yapılacak ödemeler için bütçeye ödenek aktarmaya Cumhurbaşkanı'na yetki verildi. EYT kapsamında emekli olanlara ödenecek aylıklar, ek ödemeler ve ikramiyeler 213 milyar, memura yapılacak seyyanen artış da 177 milyar lira olarak hesaplandı.Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, MTV düzenlemesinin de içinde yer aldığı torba yasa teklifini görüştü. Komisyonda torba kanunun etki analizi paylaşıldı. Teklifle, her araç için ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alınması öngörülüyor. Bunun bütçeye yaklaşık 30 milyar lira ilave gelir getireceği tahmin ediliyor.Kurumlar Vergisi'nin artırılması noktasında da, ihracat kazançlarına sağlanan 5 puanlık indirim de dikkate alınarak, oran artışı nedeniyle 2023 yılına etkisi 80 milyar lira, yıllık etkisi ise 119.9 milyar lira olarak hesaplandı. Büyüklüğü 2.7 trilyon lirayı aşan Kur Korumalı Mevduat uygulamasında 100 milyar liralık yükümlülük Hazine'den Merkez Bankası'na devrediliyor. Yeni düzenleme ile borçlanma limiti de arttırılıyor. 660.9 milyar TL olan borçlanma limiti bu düzenleme ile 2 milyar 181 milyon TL'ye çıkarılıyor.Yaklaşık 3.7 milyon kamu görevlisine (işçiler hariç) aylık ücretlerinde yapılacak net 8 bin 77 lira seyyanen artışın 2023 bütçesine ilave maliyeti 177 milyar lira olacağı hesaplandı. Kamu işçilerine yüzde 45 zam ile memurlara yapılan zammın maliyeti 388.3 milyar lira olarak belirlendi.kapsamında emekli olanlara ödenecek meblağ, ek ödemeler ve bayram ikramiyeleri nedeniyle 213 milyar lira, bayram ikramiyelerinin 2 bin liraya çıkarılmasıyla yaklaşık 21.7 milyar lira, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılması nedeniyle yaklaşık 56.7 milyar lira olacak. Asgari ücret artışı nedeniyle işveren prim teşvikinin maliyeti 24.9 milyar lira olurken, devlet katkısı ödemeleri için 73 milyar lira, ödeme gücü olmayanlara sağlık primi ödemesi için 9.5 milyar lira, ek ödemeler için 7 milyar lira olacak. Ödenek ihtiyacının karşılanma maliyeti 794.1 milyar lira ödenecek.EK bütçe Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis'e sunuldu. Ek bütçenin büyüklüğü 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin TL olarak belirlendi. Bütçede en büyük pay deprem yaralarının sarsılması için 482.8 milyar lirayla AFAD'a, ikinci en yüksek ödenek ise 279 milyar 750 milyon 936 lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ayrıldı. 1 trilyon 150 milyarla vergi geliri bekleniyor. Ek bütçede en yüksek kalem 483.7 milyar lirayla sermaye transferleri ve 258.9 milyarla cari transferler.