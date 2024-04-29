Çalışma Meclisi 5 yıl sonra toplandı

Çalışma hayatının en eski sosyal müzakere kurumu olan Çalışma Meclisi, hükümet ve tam taraflarıyla beş yıl arasından sonra yeniden toplandı. 32 milyon çalışanın sorunlarının masaya yatırıldığı Çalışma Meclisi'nin açılışını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "Gerçek bir dönüşümün içindeyiz. Bu dönüşümün, çalışanları nasıl etkilediğini, iş gücü piyasasında hangi alanlarda yeni fırsatlar ve hangi alanlarda tehditler oluşturduğunu anlamak, geleceğe dair stratejiler belirlemede kritik öneme sahiptir" dedi. Türk-İş, Hak-İş, DİSK, TİSK, Memur-Sen, Kamu-Sen ve TOBB'un katıldığı toplantı bugün de devam edecek. Son toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal tarafları ağırlayacak. Beştepe'deki programda sendika temsilcileri aynı masa etrafında buluşacak.